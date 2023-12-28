美國晶片巨擘英特爾去年股價直線下滑，今年上半年依舊低迷不振，但12月憑藉新產品和服務，重新贏得市場青睞。英特爾12月股價漲幅是輝達的逾兩倍，而且幾乎是標普500指數的三倍。
根據雅虎財經（Yahoo Finance）數據，英特爾股價12月上漲13％，同期標普500指數上升4.5％。英特爾的主要競爭對手輝達，股價經歷一年瘋狂漲勢後，近來略有降溫，12月漲幅為5.3％，超微（AMD）揚升18％。
今年迄今英特爾股價躥揚91％，反觀去年，一連串失色的業績和產品挫敗，導致股價暴跌48％。
多項利多消息帶動英特爾12月股價衝高。該公司甫於26日宣布，在以色列投資250億美元打造新晶片廠，獲得以色列政府32億美元補助。英特爾也在日前推出一系列AI相關產品和服務，以及Core Ultra處理器。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：