美國晶片巨擘英特爾去年股價直線下滑，今年上半年依舊低迷不振，但12月憑藉新產品和服務，重新贏得市場青睞。英特爾12月股價漲幅是輝達的逾兩倍，而且幾乎是標普500指數的三倍。

根據雅虎財經（Yahoo Finance）數據，英特爾股價12月上漲13％，同期標普500指數上升4.5％。英特爾的主要競爭對手輝達，股價經歷一年瘋狂漲勢後，近來略有降溫，12月漲幅為5.3％，超微（AMD）揚升18％。

今年迄今英特爾股價躥揚91％，反觀去年，一連串失色的業績和產品挫敗，導致股價暴跌48％。

多項利多消息帶動英特爾12月股價衝高。該公司甫於26日宣布，在以色列投資250億美元打造新晶片廠，獲得以色列政府32億美元補助。英特爾也在日前推出一系列AI相關產品和服務，以及Core Ultra處理器。

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