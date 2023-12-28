根據芝商所（CME）FedWatch工具統計，聯邦基金期貨投資人預測，美國聯準會在2024年1月會議利率按兵不動的機率為85.5％，3月降息1或2碼的機率達82％，遠高於一個月前的21％。降息周期即將啟動，帶動債市全面大漲，近一周包含全球非投等債、美國科技非投等債在內之主要債券指數，皆有0.6％～0.8％不等的漲幅。
市場普遍認定美歐央行將同時間降息，而英國央行則將維持較長的高利率時間，惟降息幅度亦將超過5碼，2024年將成為「降息年」，預期全球非投等債與科技非投等債表現將更具吸引力。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，在降息周期情境之下，將帶來更低的利率和市場波動，尤其弱勢美元和全球殖利率曲線的多頭將利好信用債券的利差交易。在科技非投等債，看好基本面改善和高殖利率的支撐，尤其科技產業2024年盈餘預估將逐季攀升。
此外，低利率環境、低債務到期、高產業透明度、高殖利率特性更使得科技債信用利差有更大的收斂潛力。
展望2024年，台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，主要國家最早降息估計落在2024年第二季，非投資級債有上漲空間，不過，預期2024年利率水準維持相對高檔的情況下，違約風險恐增加，違約家數增加，優先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯，表現相對穩健。
操作方面，李怡慧建議，可增持B評級券，產業上，看多能源、休閒旅遊，能源價格受供給需求雙方面支撐，疫後休閒旅遊願付價格提高，足以應對潛在的通膨風險。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，2024年非投資等級債及可轉債能見度相對較高。其中就非投資等級債，市場發債公司致力於降低債務比重，整體信用體質仍佳。評估2024年違約率大幅攀升機率較低，可望維持低於歷史均值。就價值面而言，非投資等級債平均收益率為8％～9％，折價及較高的利息收入都帶來了資本利得空間及抵禦波動性的能力。
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