全球主要股票市場2023年11月強勁反彈，印度股票市場也從中受惠。法人表示，印度在政治穩定、設施與建設預算壓力解除、政經社會改革力道將延續等不確定性因素降溫下，對股市帶來正面效果，後市依舊看好。

ICICI保誠資產管理表示， 印度通膨壓力有所減緩，市場開始期待印度央行將停止升息，而印度企業財報樂觀開出也較市場預期亮眼，未來在經濟快速發展下，也樂觀其成未來表現，樂觀情緒帶動印度指數恢復上漲動能，而預料印度大型權值股將較具表現空間。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度大選開跑，分析過去四次大選，從國內經濟附加價值毛額（GVA）角度觀察，選前將略有下降，選後則普遍有所提升。根據歷史經驗，印度大選行情將從選前延續到選後，預計股、匯市在選後續漲動能也會相對強勁。

林庭樟說，目前印度市場在全球主動型基金中的占比仍偏低；換言之，若基金能提升印度指數的比重，將會進一步推升印股的走勢。整體而言，印度在基本面與政策面的加持下，長期成長動能仍不變，而2024年的大選行情與選後行情，也將持續推升印度經濟與股市表現。儘管現在印股處在相對不便宜的位置，但估計印度股市仍維持一定的成長動能，建議投資人可透過定期定額方式介入，掌握行情。

野村投信也提到，今年以來外資持續流入印度股市，累積淨買超金額高達213億美元，帶動印度股市市值於12月5日首次突破4兆美元大關，正邁向史無前例的連續第八年上漲，市值準備挑戰港股地位，成長力道驚人，建議投資人把握每次股市拉回修正時機，加碼布局印度基金。印度總理莫迪明年5月大選後連任的可能性高，政策可望延續也再度吸引資金湧入印度。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣熱度不墜，11月製造業PMI由前月55.5上升至56，為連續第29月處在擴張期，服務業PMI也持續保持在50以上，廠商對於前景依舊樂觀。企業財報方面，Nifty指數2024年第二季財報整體優於市場預期，稅後淨利年增28％，近期投行分析師也紛紛上修指數2024全年EPS成長率，故在基本面與獲利面強勁之下，有助支持印度股市延續多頭格局。