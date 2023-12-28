全球主要股票市場2023年11月強勁反彈，印度股票市場也從中受惠。法人表示，印度在政治穩定、設施與建設預算壓力解除、政經社會改革力道將延續等不確定性因素降溫下，對股市帶來正面效果，後市依舊看好。
ICICI保誠資產管理表示， 印度通膨壓力有所減緩，市場開始期待印度央行將停止升息，而印度企業財報樂觀開出也較市場預期亮眼，未來在經濟快速發展下，也樂觀其成未來表現，樂觀情緒帶動印度指數恢復上漲動能，而預料印度大型權值股將較具表現空間。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度大選開跑，分析過去四次大選，從國內經濟附加價值毛額（GVA）角度觀察，選前將略有下降，選後則普遍有所提升。根據歷史經驗，印度大選行情將從選前延續到選後，預計股、匯市在選後續漲動能也會相對強勁。
林庭樟說，目前印度市場在全球主動型基金中的占比仍偏低；換言之，若基金能提升印度指數的比重，將會進一步推升印股的走勢。整體而言，印度在基本面與政策面的加持下，長期成長動能仍不變，而2024年的大選行情與選後行情，也將持續推升印度經濟與股市表現。儘管現在印股處在相對不便宜的位置，但估計印度股市仍維持一定的成長動能，建議投資人可透過定期定額方式介入，掌握行情。
野村投信也提到，今年以來外資持續流入印度股市，累積淨買超金額高達213億美元，帶動印度股市市值於12月5日首次突破4兆美元大關，正邁向史無前例的連續第八年上漲，市值準備挑戰港股地位，成長力道驚人，建議投資人把握每次股市拉回修正時機，加碼布局印度基金。印度總理莫迪明年5月大選後連任的可能性高，政策可望延續也再度吸引資金湧入印度。
群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣熱度不墜，11月製造業PMI由前月55.5上升至56，為連續第29月處在擴張期，服務業PMI也持續保持在50以上，廠商對於前景依舊樂觀。企業財報方面，Nifty指數2024年第二季財報整體優於市場預期，稅後淨利年增28％，近期投行分析師也紛紛上修指數2024全年EPS成長率，故在基本面與獲利面強勁之下，有助支持印度股市延續多頭格局。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：