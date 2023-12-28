美國經濟成長減緩但可望避免衰退，經濟軟著陸仍為預估的基本情境，預估全球通膨於2024年仍將持續降溫，歐洲和英國均面臨潛在衰退風險，預估歐美英三大央行明年都將展開降息，可望同步激勵全球股債市場的未來表現。

施羅德投資認為，預期後市投資級債將受益於降息預期而利率下行，非投資級債將隨風險性資產持續表現，布局全球多元債，掌握三大央行降息契機與投資級債與非投資級債潛在資本利得空間。

股市方面，施羅德投資認為，央行未來降息有利改善企業資金成本，並推升全球股市的評價面進一步回升，預估科技股將受惠AI高速成長，歐洲和英國股市價值面則仍被低估，聯合國氣候變遷大會（COP28）決議198國將進一步推動減碳和永續投資，建議投資人採取創新主題或永續主題策略，並透過布局全球股市來充分掌握未來區域和產業的輪漲契機。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，洞察2024年主要經濟要點，新興市場經濟表現相對亮眼，市場估美國2024年經濟趨緩卻不至於衰退情境下，降息環境將有利股債市表現，建議透過組合平衡型基金靈活配置，獲取股債市投資契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國經濟數據出乎意料地具有韌性，扭轉市場對硬著陸的擔憂，2024年七大科技巨頭股價有望引領美股市場繼續走高。產業配置上，駿利亨德森投資管理看好科技、金融、生技醫療及非必需消費等四大產業。

第一金投信投資長曾志峰分析，核心資產考量下檔保護強、收益穩，挑選多重資產、公用事業等防禦配置標的，衛星資產則持續瞄準新成長循環AI主題商機與選戰受惠股。

此外，藉由多重資產配置，挑選影響力投資優質標的，掌握攻守兼備優勢，亦可挑選防禦類型股票，如水電瓦斯公用事業股，近期全球投入減碳、淨零轉型投資，帶動龐大投資商機，不妨納入收益資產配置，享有潛在成長性與穩定現金流的投資機會。