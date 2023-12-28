聖誕行情第3天，美股熱情連漲8周，道瓊、費半再創新高，標普500只差15點就創新高；外資12月瘋買台股創史上最多，回補台積電、聯發科、聯電3巨頭，法人看好萬八封關；出口好轉，走過10月低迷藍燈，11月景氣轉回黃藍燈，估Q4景氣好轉；半導體「漲聲響起」，繼威騰、三星漲價3~5成後，類比晶片二哥ADI也漲1~2成；實支實付醫療險大改革，理賠恐變少，市場掀保單搶購潮，目前約7家壽險能接受「副本理賠」。以下為今(28)日財經懶人包：
▲道瓊費半創新高 標普僅差15點
周三美股主要指數小漲作收，在缺乏題材帶動下，市場交投清淡滯緩。道瓊指數再度刷新最高收盤紀錄，標普500指數距離歷史收盤高點仍僅咫尺之隔。三大指數周線可望連8紅，創下2017年以來最長的記錄。隨著美股封關在即，三大指數月線、季線和年線也料將同步收高。美國上訴法院裁定暫停執行美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果智慧錶祭出的進口禁令，但蘋果僅微升0.05%。
★四大指數
美股道瓊上漲111.19點或0.30%，收37,656.52點。
NASDAQ上漲24.60點或0.16%，收15,099.18點。
S&P500上漲6.83點或0.14%，收4,781.58點。
費城半導體上漲7.14點或0.17%，收4,214.59點。
▲外資掃貨3巨頭 封關攻萬八
全球股市多頭炙熱，今年12月外資破例不放假，耶誕節後提前歸隊，27日大買台股367億元，12月買超金額創史上新高，鎖定台積電、聯發科、聯電三巨頭補貨，台積電有望衝600元整數關卡，2023年還有二個交易日，法人認為，台股封關將在萬八開派對。
▲力甩低迷 11月景氣轉黃藍燈
國發會27日發布11月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月大幅增加4分，增幅是2022年9月以來、15個月新高；景氣燈號更重新亮出黃藍燈，力甩10月低迷的藍燈。
▲半導體漲價聲起 ADI鳴槍
國際半導廠商歷經長達一年多的庫存去化，景氣由谷底回升，近期「漲聲響起」！全球市占第二的類比晶片大廠ADI（亞德諾半導體）近日向大陸地區經銷商發出漲價通知信，強調2024年2月4日開始調高售價，漲幅估計在1～2成之間，且針對新舊款產品有不同調漲幅度，希望藉供應鏈低庫存契機，刺激客戶轉用新品。
▲搶搭末班車 實支實付醫療險爆單
金管會宣布實支實付醫療險改革方向，即會以損失分攤落實損害填補原則，由於理賠金額可能下降，市場已開始醞釀現有保單搶購潮，業務員「一早LINE就回不完」，也有壽險公司進件爆量，已通知保經代通路核保速度會「較慢」。
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