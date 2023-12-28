【時報-台北電】因幾內亞是世界第三大氧化鋁原料鋁土礦生產國，在12月18日的一次爆炸，損壞了處理燃料進口的主要油港的油庫後，使得幾內亞的供應擔憂加劇，加上美元走軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)鋁價一度漲觸8個月以來的高點。
分析師表示，由於主要原物料鋁土礦供應國幾內亞的一個油庫發生爆炸，引發了對氧化鋁原料短缺的擔憂，疊加適逢寒冷冬季，最大消費國中國國內的供應受限，以及，因為投資者預期美國聯邦儲備理事會(FED)可能很快降息，美元指數創下五個月新低，美元走軟使得以美元計價的金屬對使用其他貨幣的買家更具吸引力，連帶帶動商品貿易顧問(CTA)投資基金的技術性買盤進場，推動鋁價上揚，一度觸及4月24日以來的8個月新高。
終場周三(12/27)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲778美元，報每公噸25,644美元；期鎳上漲429美元，報每公噸16,938美元；期鋅上漲40.5美元，報每公噸2,641.5美元；期鋁上漲61美元，報每公噸2,387美元；期銅上漲117美元，報每公噸8,690.5美元；期鉛上漲23.5美元，報每公噸2,086.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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