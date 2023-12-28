台股一般股票型基金績效

台股年底衝刺再攀今年來新高，主動式台股基金亦繳出亮眼投資報酬，檔數最多的台股一般股票型基金近月績效逾6成，打敗大盤，持續在多頭格局下創造超額投資報酬機會。

台股加權股價指數11月大漲1,400多點，12月隨美國升息循環結束，產業及總體經濟基本面復甦，行情持續走揚，27日再創今年來新高，也推升台股基金績效表現，一般股票型基金近一個月平均報酬約3.15％，優於大盤的2.84％。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，企業庫存調整陸續告一段落，除AI趨勢可望持續帶動科技及半導體業產業循環向上外，其他行業景氣亦可望陸續自谷底好轉，可望增加台股行情上漲範圍、廣度，預估後續具業績題材的產業及各股，將有優於大盤的表現機會，接下來布局將聚焦AI產業趨勢、成長性明確的供應鏈商機，並伺機布局低基期類股，掌握景氣復甦的投資機會。

日盛上選基金研究團隊指出，今年來以AI為首帶動產業變化將持續發酵，半導體AI成長週期啟動，股價漲勢欲小不易，2024年展望成長最大的族群還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局也會聚焦在此兩大族群。

群益長安基金經理人王耀龍表示，基期因素使外銷、GDP有望開始轉強，AI族群預期業績也將開始明顯上揚，在投資布局方面，半導體庫存去化已經告一段落，加上生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長，相關類股表現值得期待。

台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民表示，Lipper統計，臺灣中型100指數2012年至2022年第一季上漲機率高達8成，平均漲幅為2.96％。主要原因包括：受惠過年紅包行情、中實戶買盤積極、年初作夢行情預期等因素帶動，形成易漲難跌的市況。

展望2024年第一季，除傳統旺季作多因素外，又加上總統大選加持、聯準會趨向鴿派激勵，漲升行情可期，現在為投資台股的最佳時機，建議優先布局台股高息中小型ETF，參與中小型股的多頭行情。