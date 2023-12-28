主要市場歷年第一季平均漲幅

即將進入2024年，據統計，歷年第一季股市上漲機率較高，MSCI世界指數平均漲幅0.25％，全球主要指數近10年首季平均漲幅，表現最佳是拉美的阿根廷股市上漲7.46％，其次是美股費城半導體指數的5.93％，第三則是台股OTC指數的3.99％。

包括智利、義大利、越南、陸股、台股歷年首季平均漲幅都有超過3％的表現，特別是台灣兩大主要指數皆排進前十強市場，而美股的費半與那斯達克表現也相當亮眼，反映出與AI、科技相關的市場，有望在明年首季持續繳出好成績。

保德信投信表示，明年第一季全球在經濟溫和成長、通膨降溫、貨幣政策轉向下，股市表現可期待，且2024、2025年企業獲利預估雖然微幅下調，但仍穩定成長，美國股市持續為2024年的投資主軸，日股中性看待，歐洲市場考量景氣循環，歐洲配置無須過度保守，新興市場則以台灣、韓國、印度、拉美較佳。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，IMF預測全球經濟成長率將從3.0％微降至2.9％，美國、歐元區、大陸經濟成長率均低於長期平均，但台灣不降反升，主計處預測2024年台灣經濟成長率在3％以上，較2023年加速，加權指數與GDP往往為正相關，有利於台股持續表現。

野村投信表示，近期美公債殖利率下滑，帶動利率敏感資產反彈，台股受惠科技股評價修復，加權股價指數11月大漲8.85％。

隨著美國利率見頂，資金回補非美市場，加上AI趨勢不變、產業庫存去化告終及總統選舉行情等利多，預期2024年第一季台股元月行情漲勢可望延續。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，歷年首季美股表現優異，2024上半年美國經濟有機會優於市場預期，帶動美國大型及成長型企業表現相對穩定，中小型股在降息環境中，漲勢則有機會超越大型類股。