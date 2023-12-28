臺灣證券交易所27日前進國立嘉義大學，辦理本年度最後一場金融教育系列校園講座，邀請知名財經主播周恬吏與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，自110年上學期開始與各大專院校合辦校園講座，從北至南已辦理11場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。

證交所總經理簡立忠於開場時指出，根據統計，今年截至11月底台股開戶人數逾1,248萬人，其中，40歲以下開戶人數近412萬人，占了三分之一，顯示投資人結構加速年輕化。

簡立忠強調，在股市波動的同時，也伴隨著投資風險，所以強化理財商品知識，了解自己的性格以及風險屬性，格外重要。提醒年輕人慎防社群媒體金融詐騙訊息，勿輕信跟風，衡量自身風險承擔能力，才能有效降低投資及交易風險。

證基會副總王甡表示，投資理財不再專屬於金融專業人才的領域，而是人人都應具備的基本知識技能。證基會開辦各項的職前訓練課程，協助證券周邊單位辦理投資人教育宣導活動等，期許同學能夠從求學階段就開始學習證券知識，為將來能夠有理想的生活而努力，並提醒在投資理財前，需注意相關投資風險，以維護自身投資權益及保障財產安全。

嘉義大學副校長陳瑞祥說，本次講座目的是為提升同學對金融專業知識的認知，才能對未來的生活做好完善的規劃，感謝證交所舉辦金融教育講座，並鼓勵同學應及早學習理財新知。

本次講座邀請知名財經主播周恬吏主講，特別強調年輕人最大的本錢就是「年輕」，有了時間加持的優勢，可以有很長的時間等待最佳投資報酬率，並說明年輕學子在開始投資前，必須要先建立正確的理財觀念，及應注意投資時所伴隨的風險，並分享自身的投資理財經驗，最後也提醒近期投資詐騙猖獗，必需謹慎防範。