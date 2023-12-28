【時報記者任珮云台北報導】外資增持中信金(2891)，持股水位已逼近4成。中信金今年獲利表現優異，前11月稅後盈餘為549.88億元，EPS為2.77元。今年獲利主要來自存放款成長且利差擴大、財富管理多元化商品銷售業績增加，以及信用卡消費金額在各業別均成長顯著等。

中信金位於南港區中國信託文薈館全新多功能場域「CTBC 168 Studio」本周也正式開幕，此場域為金融業唯一兼具開放民眾參觀及提供產業夥伴共創交流與創新業務孵化的「虛擬分行體驗」，運用3D建模技術製作個人化數位分身進入虛擬分行，體驗多人同時線上互動，串聯親子理財教育連結的小豬存錢撲滿、傳達目標理財概念的許願池等金融服務，聚焦科技、創新、永續概念，提供民眾更多元的金融生活化體驗。

「CTBC 168 Studio」由「創新展示區」與「創新活動區」兩大區域組成。「創新展示區」展示中國信託科技應用的探索和金融創新成果，首度於全球知名Roblox互動遊戲平臺建構虛擬中國信託金融園區，並開發棒球、籃球及金融知識問答等遊戲讓親子同樂；「數位逛展體驗」融入中國信託慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益重點資訊於數位展示廳，提供參與者不受時空限制的線上看展樂趣。同時展出攜手內政部警政署打造24小時守護交易安全的「ATM智能防詐車手交易通報系統」、幫助民眾解答減碳疑問並計算消費碳足跡的「綠色偵碳GreenGPT」，以及運用虛擬實境（Virtual Reality, VR）建構的未來虛擬分行「中信元宇宙」。

「創新活動區」將作為中國信託孵化創新的對外門戶，採多功能設計取向，配合「內外協作共創」、「科技應用對接」、「創新人才培育」三大策略方向深化創新動能，未來此區可舉辦黑客松競賽活動，激發創意與探索創新，或連結各國駐臺辦事處及國際加速器，導入先進金融科技及應用方案，聚焦關鍵趨勢以成為發展實作技能的發源地，持續養成創新人才。