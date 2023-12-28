【時報-台北電】因受國際宏觀因素影響下，最大消費國中國，北京當局承諾持續出台更多刺激措施政策，將堅決落實房地產市場刺激政策承諾，中國最大的五家國有銀行降低了部分存款利率，最高規劃機構表示，已根據10月宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，企圖用以提振經濟，滿足人民群眾的住房需求，推動房地產業高品質發展，疊加主要生產國緬甸佤邦地區礦廠開工率維持較低水平，錫礦緊缺供應預期收緊，雲南多處企業亦有檢修計畫。

另外，由於市場預期美國聯邦儲備理事會(FED)可能很快降息，影響美元指數下跌，美元創下五個月新低，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，進一步支撐了有色金屬價格普遍上揚，致倫敦(LME)錫價上漲。

終場周三(12/27)倫敦(LME)期錫上漲3.13%，較前一日上漲778美元，報每公噸25,644美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）