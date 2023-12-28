系統整合商華經（2468）27日法說會指出，2024年整體景氣「保守中帶著樂觀」，第一季看好政策所推動的備援儲存業務，未來則看好AI PC帶動的商用換機潮。
華經總經理楊正寧表示，根據數位發展部及金管會新政策，一級政府機關及金融機構，都要在2024年做好備份上雲的準備。該公司指出，備份儲存要做好，需做好資料的安全及效能完善。
針對備份儲存等相關商機，華經已準備新解決方案，針對未來的混合雲趨勢，也與三大公有雲AWS、Google Cloud及微軟Azure，談好備份上雲的合作。整體而言，2024年第一季和第二季看好備援儲存業務的營收貢獻。
另外，2024年也看好AI PC市場，已與本土雙A電腦品牌，討論相關合作。華經一直以來有投入AI商用伺服器市場，未來AI PC問世後，對於企業離線且較需運算能量的需求，認為有相當的潛能。針對AI PC，華經著眼的是商用市場。但AI PC商機何時可發酵，華經表示還不確定。主要變數為品牌商品問世時間，以及需找出企業的應用面及需求在那。
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