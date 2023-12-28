英濟（3294）27日召開法說會，2023年雖然全球疫情放緩，但受到通膨與利率影響抑制終端市場需求，2023年整體獲利表現不如預期，惟集團內各創新事業營收占比逐步提升，生醫材、光電產品與設計開發等創新產品組合占營收比重，提升至近7％，且目前已有指標性客戶小批量產中，自下半年起營收逐月大幅成長。
英濟前三季歸屬母公司業主累計淨損1.52億元，每股淨損1.17元。2023年前11月累計營收37.7億元，年減15.2％。集團內部零組件本業全力進行成本調控以及業務開發，目前陸續有新客戶與機種洽談；新事業則以客製化、精密化技術持續提升獲利能力。
近年醫療設備往精密、多功化發展，愈趨需要軟韌體、光機電、IoT等複雜系統的整合能力，英濟生醫事業協助客戶系統整合開發多樣高階醫療設備，如「靜脈定位儀」獲德國紅點、台灣金點設計獎等國際級獎項；「行動手術室」為美國醫師團隊概念發想，由英濟協助設計並產出實際產品，實際投入戰區人道救援並獲得時代週刊2023兩百大創新產品殊榮。2023年營收維持成長，前11月累計營收已破億元，並超越2022年全年總計。
英濟光機微型化技術目前獲得新型態AI穿戴式行動裝置客戶採用，內置於真的能夠解放雙手、並結合AI即時資料庫的智慧行動裝置並已小批量試產。此外協助另一客戶開發的大型AI會議協作系統則能夠感測會議現場狀況、並串接智慧模組提升會議效率、進行議事管理、跨語言溝通與會議記錄報表自動生成等。
相關技術2023年度已有實體產品進入量產交貨，1到11月相關產品累計營收大幅成長達億元規模，同期成長幅度已超過300％，2024年除了配合客戶市場開發狀況進行量產交貨，亦將同步優化光機設計與成本管控，並提供客戶客製化解決方案。
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