電池模組廠天宇（8171）舉行法說會，董事長吳祖璋表示，客戶拉貨動能回升，再加上轉單效應，第四季衝上滿載，公司竹北新廠也趕在第四季量產拚出貨。天宇2024年在手訂單達4GWh，全年營收相比2023年可望成長30％～40％。
因美系客戶越南廠進度落後，台灣儲能案場因陳抗事件建置進度延遲，影響2023年營運表現。累計2023年前11月合併營收約8.39億元，年減35.3％。前三季本業轉虧，稅後純益約1,219萬元，每股稅後純益0.17元。
不過第四季大客戶普威的越南廠建置完成，10月起拉貨動能轉強。天宇總經理詹軍盛表示，目前產能拉到滿載，從客戶的出貨預測來看，到2024年4月都將滿載生產。2023年新開發兩家電動二輪車客戶，第一季起出貨，台灣四項儲能工程也將在第一季陸續完工，第一季成長動能強勁。
從美系客戶訂單來看，估算從第四季到2024年第一季已經達到1.5GWh，第二季到第四季還要2.1GWh，總計約3.6GWh，再加計從同業來的轉單，全年訂單量上看4GWh。客戶所下訂的電芯也已到位，要在年底前出完，法人預估，2024年單是儲能櫃代工訂單的業績，相比2023年就有30％～40％的成長。
因應普威訂單，天宇除了三義協力工廠，8月在竹北租賃廠房、設置兩條自動化生產線，在大園也有一座新廠，滿足儲能產品組裝的國產化需求，也可用於生產電動車、電動船舶及無人載具等電池模組，總產能相比先前倍增。天宇也透露，目前也參與軍工案的設計與代工，客戶已支付約4,000萬元的委託設計費，產品進入開發階段，由於案子大、且軍工產品程序較嚴謹，還將送第三方驗證，預計2024年下半年開始出貨。
2023年AFC儲能案場建置受到陳抗事件和選舉影響，預計大選後恢復正常。其中楊梅1.2MW、汐止2.5MW案場、7.6M的儲能工程，均將在2024年第一季併網，林口3MW案場預計第三季併網。天宇表示，未來將持續拓展AFC、太陽能與漁電共生案場，並整合用電戶透過需量反應，未來朝電力聚合商的角色發展，拓展綠電商機。
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