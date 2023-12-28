＊股東臨時會：鴻翊、力銘

＊除權息：利百景、亞果遊艇

＊法說會：強茂、泰詠、研揚、新潤、聯上發、潤泰全、新纖、欣厚-KY、帆宣、宏亞、駿吉-KY、百和興業-KY、朋程、福格創新、固緯、大飲、億光、喬鼎、永冠-KY、聯德、嘉基、尚立、李洲、台端、威力德生醫

＊注意股票：華城、輔信、昶虹、精聯、立積、芯鼎、台虹、三一東林、南璋、國眾、系微、旺玖、驊訊、神盾、來思達、創業家

＊處置股票：凱碩

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：華義

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：華泰、晟銘電

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