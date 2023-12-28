福邦證券（6026）27日舉行法說會，今年在承銷、自營及其他各項業務全面成長之下，前11月自結EPS 1.33元，市場預估12月台股市況不錯，2023全年EPS可望上看1.5元。
福邦證董事長黃炳鈞表示，今年IPO、SPO、股務代理、創投等業務都明顯成長，業績大幅增加，今年來每一季均呈獲利正向。其中，承銷及自營為今年獲利最多、成長率最高的項目，前11月收入金額合計約6.7億元，占前11月全公司總收入的比例約為65％。
福邦證指出，今年IPO送件高達9件，包括上市7件眾福、有成、攸泰、鴻華先進、平和、鈺寶、巨鍇；上櫃二件騰雲及安倉。展望2024年IPO送件數可望維持今年水平，SPO可望達10件以上、興櫃登錄5件以上，在沒有金控背景、中型規模券商背景下，可說是高度成長的表現，一甩去年部位管理表現不佳，出現虧損的情形。
在公司治理方面，福邦證近年多維持在第二級距的成績，今年迄今自評分數達93.75分、優於去年的92.12分，信用評等則維持在長期A-的優質表現，至於2023年公平待客評核，福邦獲排名前25％的績優表現，並獲主管機關頒獎肯定。
福邦證總經理林瑛明說明，今年業績全面成長，幾乎所有業務單位獲利都較去年成長，其中表現最好的業別則屬承銷、自營二大部門。福邦今年前11月累計營收10.41億元，約較去年同期成長4倍，前11月稅後淨利5.25億元、綜合損益6.88億元，均較去年同期虧損的狀況大幅改善。
福邦證明年承銷業務仍可望維持在高檔；另外，股務代理可望每年新增12～15家。儘管明年承銷業務可能不像今年有鴻華先進這樣的大咖公司，但將朝多元化發展，IPO送件案中將包括寵物業、長照業和電子業等。福邦證也預估，明年台股展望樂觀，指數區間約在16.500～18,800之間，配合福邦承銷、股代、資產管理、財務、ECM等布局，2024年營運展望樂觀，業績可望較今年再成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：