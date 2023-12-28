年終行情發燒，指數拚戰萬八，在多頭力捧之下，權值股、中小型股百花齊放，統計上市櫃個股中已有健策（3653）、信紘科（6667）等7檔股價領先大盤創下歷史新高，成為市場人氣指標。
台股27日買盤多點開花，類股齊揚，電子、金融、傳產皆可見資金進駐，據統計，共有健策、信紘科、中砂、芯鼎、坤悅、系微、達發7檔股價齊創歷史新高。
「散熱股王」健策搭上AI應用爆發商機，輝達、超微及英特爾皆為其公司客戶，在營運大幅跳增下，股價延續上漲攻勢，27日上漲4.37％，收在741元，突破前高720元，再度刷新歷史新高。
法人看好，健策均熱片明年有AI需求強勁及PC/NB市場回溫的題材，ILM則有新世代伺服器恢復正常成長的利多，導線架則有客戶庫存去化優勢，整體展望正向，市場也關注輝達將發表中國特規版RTX4090 D。
而神盾集團作帳行情強勁，法說會預告後年迎來大爆發，將強化感測器，加上既有指紋辨識 IC，衝刺車用、筆電終端市場，並聯手神盾聯盟搶攻ASIC IP商機，帶動集團股芯鼎近期股價狂飆，今年以來累計上漲85％。
此外，受惠聯發科重返千金，旗下小金雞達發27日也同步走強，股價上漲2.94％，收在595元，創掛牌以來新高價位。
台新投顧副總經理黃文清表示，台股目前維持類股輪漲格局，強勢族群可繼續偏多操作。
在產業表現上，英特爾12月中旬推出的新處理器，搭載AI功能，能以低功耗處理大量資料，可望帶動記憶體、高速傳輸、電供與散熱等周邊規格提升，PC及NB族群可留意。並看好半導體設備產業受惠先進製程、先進封裝技術發展，預估最快於明年第二季重回半導體設備產業上行循環。
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