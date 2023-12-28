華南銀行自12月25日起，於各分行開始銷售全球限量的2024年澳洲柏斯龍年紀念金銀幣，紀念幣皆為有超過百年豐富經驗的國際鑄幣權威澳洲「柏斯鑄幣局」所鑄造，是客戶贈禮或收藏的絕佳選擇，且2024龍年適逢澳洲柏斯鑄幣局成立125周年，華南銀行趁勢推出2024「龍耀滿載」紀念幣滿額抽好禮活動回饋客戶，累計滿額即有機會帶回Gogoro電動機車等好禮。

華南銀行代理銷售澳洲柏斯公司生肖系列等紀念金銀幣已邁入第30年，每年均吸引不少收藏家珍藏，其中2024年新發行「金龍聚財」精鑄紀念金幣，全套共有1盎司、1/4盎司及1/10盎司三枚金幣，光亮的幣面刻鑄飛翔於大海與祥雲之間的至尊金龍，寓意掌握天際八方，象徵事業、財運鴻圖大展的祥瑞吉兆，並因應柏斯鑄幣局125周年巧妙置入「P125」紀念標記，別具珍藏價值；另有與南太平洋島國吐瓦魯合作推出之福祿壽「開運金龍」紀念金幣，全套包括多福金龍、得祿金龍及長壽金龍三款，每款皆為1/5盎司，象徵享福、晉祿、長壽的美好祝福；前述兩組金幣皆有單枚及套組的選擇，有興趣民眾可至各分行洽詢。

本次華南銀行推出2024「龍耀滿載」紀念幣滿額抽好禮活動，客戶於活動期間溯自112年12月1日至113年3月29日止，凡購買澳洲柏斯全系列紀念幣累計新臺幣2萬元，即可獲得1次抽獎機會，以此類推。