因應行政院完善偏鄉醫療願景，土地銀行12月27日簽署義大醫療財團法人15年期總金額新臺幣63.32億元聯貸案授信合約，協助義大投資興建「屏東義大醫院」，降低偏鄉居民跨區就醫風險，在各行庫銀行攜手支持下，該案超額認購比率達159％。
土地銀行指出，該案資金用途為支應「屏東義大醫院」投資興建計畫所需之購地、興建醫療院所及購置機器設備等相關成本，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，彰銀、兆豐銀、臺企銀、華南銀行、中輸銀、第一銀、合作金庫、臺銀等行庫共同參與，且認購比率高達159％，顯見各行庫積極響應偏鄉醫療設施發展。
為縮短就醫時間並滿足醫療需求，屏東縣政府近年推動開發「屏東縣健康產業園區」，招商引進義大醫療財團法人，未來除依該聯貸案宗旨建置屏東義大醫院，並朝區域級以上教學醫院邁進，該園區另規劃設置產後護理之家及宿舍大樓，估計可縮短至少30分鐘救護車程，減緩跨區就醫困境。
義大醫療財團法人成立迄今逾20年，目前主要營運醫院包括義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院及提供護理照顧的義大居家護理所、義大護理之家等，其建院理念是給社會大眾最好的五星級設施服務，期成為社區醫療的靠山及提升南台灣的醫療水準，體現社會責任。在義大的經營理念下，土地銀行與聯貸案銀行團亦看好其穩健扎實的營運策略，最後給予超額認購之支持。
土地銀行指出，考量國家政策與提升偏鄉醫療發展之宗旨，土地銀行此次從不動產專業跨足到醫療領域，積極爭取統籌主辦義大醫療財團法人聯貸案，期盼有效引導資金投入偏鄉醫療設施，協助我國發展因地制宜的照護網絡，讓偏鄉居民健康沒距離。
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