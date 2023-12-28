跨足半導體、車用，安力-KY（5223）拚轉型，繼2023年車用零組件出貨占比大躍進後，半導體的布局也跟進浮上檯面，安力-KY證實已接獲少量探針卡微鑽孔及半導體設備金屬件訂單，再搭配上預訂2024年中遷廠完成的湖州新廠產能，業績由谷底回升有譜。
中美貿易戰遲遲未退燒，伺服器和NB供應鏈的遷移潮仍是方興未艾，安力-KY近年有半數筆電金屬零組件透過海空運轉往越南、泰國等地，交由客戶組裝出貨，為斧底抽薪，近期安力-KY亦動念赴東南亞設廠，該公司董事長許振焜日前已多次前往泰、越考察。
此外，安力-KY也跟進啟動新能源車和半導體等新市場布局，降低營收偏重NB的影響，其中先行布局的新能源車已初具成效，安力-KY表示，2022年車用營收僅6,000萬元，占比約2.9％，但2023年前11個月車用營收已近1億元，占比也跟進提升至7.5％，算已初步兌現2022年法說會中提及的2023年車用營收逾億元的目標。
然受NB市場仍在谷底盤旋，伺服器市場走弱等影響，安力-KY 2023年營運面臨考驗，前11月合併營收14.01億元，年減27.4％，另前三季每股淨損0.06元，惟安力-KY表示，2023年仍以守住獲利、轉虧為盈為目標。
展望2024年，安力-KY不諱言，2024年仍是辛苦的一年，在地緣政治影響，安力-KY正在蛻變，轉以中國內需產業－新能源汽車為主，並布局中國半導體產業，期望2024年靠中國新能源車的布局，推升車用營收較2023年再翻倍成長，至於中國半導體部分，安力-KY亦獲取少量探針卡微鑽孔及半導體設備金屬件訂單，期望2024年營收可以成長些許比重。
安力-KY表示，目前筆電營收仍占大宗，所幸這幾年隨著營收成長，筆電占比持續在下滑中，一路從2020年的85％、下降至2022年的77％，經統計，2023年前11月的占比已再度下修至68％，多元化的布局有助於調校體質，讓營運愈來愈健康。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：