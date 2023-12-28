跨足半導體、車用，安力-KY（5223）拚轉型，繼2023年車用零組件出貨占比大躍進後，半導體的布局也跟進浮上檯面，安力-KY證實已接獲少量探針卡微鑽孔及半導體設備金屬件訂單，再搭配上預訂2024年中遷廠完成的湖州新廠產能，業績由谷底回升有譜。

中美貿易戰遲遲未退燒，伺服器和NB供應鏈的遷移潮仍是方興未艾，安力-KY近年有半數筆電金屬零組件透過海空運轉往越南、泰國等地，交由客戶組裝出貨，為斧底抽薪，近期安力-KY亦動念赴東南亞設廠，該公司董事長許振焜日前已多次前往泰、越考察。

此外，安力-KY也跟進啟動新能源車和半導體等新市場布局，降低營收偏重NB的影響，其中先行布局的新能源車已初具成效，安力-KY表示，2022年車用營收僅6,000萬元，占比約2.9％，但2023年前11個月車用營收已近1億元，占比也跟進提升至7.5％，算已初步兌現2022年法說會中提及的2023年車用營收逾億元的目標。

然受NB市場仍在谷底盤旋，伺服器市場走弱等影響，安力-KY 2023年營運面臨考驗，前11月合併營收14.01億元，年減27.4％，另前三季每股淨損0.06元，惟安力-KY表示，2023年仍以守住獲利、轉虧為盈為目標。

展望2024年，安力-KY不諱言，2024年仍是辛苦的一年，在地緣政治影響，安力-KY正在蛻變，轉以中國內需產業－新能源汽車為主，並布局中國半導體產業，期望2024年靠中國新能源車的布局，推升車用營收較2023年再翻倍成長，至於中國半導體部分，安力-KY亦獲取少量探針卡微鑽孔及半導體設備金屬件訂單，期望2024年營收可以成長些許比重。

安力-KY表示，目前筆電營收仍占大宗，所幸這幾年隨著營收成長，筆電占比持續在下滑中，一路從2020年的85％、下降至2022年的77％，經統計，2023年前11月的占比已再度下修至68％，多元化的布局有助於調校體質，讓營運愈來愈健康。