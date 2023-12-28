奇鋐近年營運表現

拚海外產能再下一城，奇鋐（3017）繼越南廠一期完工後，緊接著推動越南廠二期量產，奇鋐表示，目前越南廠一期已告完成，現行稼動率達75％～80％，緊接著越南廠二期也將2023年12月底封頂。

隨著新產能持續開出及3D VC訂單追加，法人樂看奇鋐營收高檔有望延續到2024年元月。

奇鋐喜成輝達H100 GPU 3D VC散熱模組主要供應商，隨著2023年9月開始小量出貨後，出貨量持續放大，看好3D VC仍會是2023、2024年主流的奇鋐預估，3D VC 2023年整體市場量僅60萬個，2024年則有望10倍增至500萬～600萬個，伴隨著市場成長，法人估奇鋐2023年3D VC出貨量為10萬個，2024年則有望挑戰200萬個，2023、2024年的市占率分別達到1／6及1／3。

著眼奇鋐2023年3D VC出貨才剛起步，出貨量相對較少，市場一度傳言奇鋐3D VC，恐遞延至2024年第一季才出貨，對此，奇鋐表示，3D VC確已出貨，至於2023年出貨量之所以比較少，主要是受到產線轉移影響，不過，隨著越南廠產能相繼到位，預期未來交貨會愈來愈順暢。

據悉奇鋐目前除了有越南廠一期可以支應產能外，越南廠二期也即將在2024年第二季開始量產，新架設產線除了生產3D VC外，亦會同步擴增水冷產能，初估六大水冷產品月產能將達到數千個。

隨著越南產線開出，奇鋐營收持續步步高升，繼11月營收以55.9億元、寫下連續五個月營收創歷史新高的佳績後，12月營收亦不看淡，法人樂看，奇鋐營收高檔有望延續到2024年元月。

奇鋐第四季營收雖創高在望，但因第四季每月營收僅以小碎步成長，營收季增幅不大，然受惠於產品組合改善，法人預期奇鋐2023年第四季獲利力挑戰三率三升的機率仍高。

展望2024年首季，法人指出，由於3D VC訂單持續釋出，奇鋐2024年2月雖會受農曆春節工作天數較少的影響，致營收稍減，不過，3月就有望重返高檔。