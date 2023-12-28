拚海外產能再下一城，奇鋐（3017）繼越南廠一期完工後，緊接著推動越南廠二期量產，奇鋐表示，目前越南廠一期已告完成，現行稼動率達75％～80％，緊接著越南廠二期也將2023年12月底封頂。
隨著新產能持續開出及3D VC訂單追加，法人樂看奇鋐營收高檔有望延續到2024年元月。
奇鋐喜成輝達H100 GPU 3D VC散熱模組主要供應商，隨著2023年9月開始小量出貨後，出貨量持續放大，看好3D VC仍會是2023、2024年主流的奇鋐預估，3D VC 2023年整體市場量僅60萬個，2024年則有望10倍增至500萬～600萬個，伴隨著市場成長，法人估奇鋐2023年3D VC出貨量為10萬個，2024年則有望挑戰200萬個，2023、2024年的市占率分別達到1／6及1／3。
著眼奇鋐2023年3D VC出貨才剛起步，出貨量相對較少，市場一度傳言奇鋐3D VC，恐遞延至2024年第一季才出貨，對此，奇鋐表示，3D VC確已出貨，至於2023年出貨量之所以比較少，主要是受到產線轉移影響，不過，隨著越南廠產能相繼到位，預期未來交貨會愈來愈順暢。
據悉奇鋐目前除了有越南廠一期可以支應產能外，越南廠二期也即將在2024年第二季開始量產，新架設產線除了生產3D VC外，亦會同步擴增水冷產能，初估六大水冷產品月產能將達到數千個。
隨著越南產線開出，奇鋐營收持續步步高升，繼11月營收以55.9億元、寫下連續五個月營收創歷史新高的佳績後，12月營收亦不看淡，法人樂看，奇鋐營收高檔有望延續到2024年元月。
奇鋐第四季營收雖創高在望，但因第四季每月營收僅以小碎步成長，營收季增幅不大，然受惠於產品組合改善，法人預期奇鋐2023年第四季獲利力挑戰三率三升的機率仍高。
展望2024年首季，法人指出，由於3D VC訂單持續釋出，奇鋐2024年2月雖會受農曆春節工作天數較少的影響，致營收稍減，不過，3月就有望重返高檔。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：