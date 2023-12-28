總經與市場分析：美國聯準會本月14日剛開完利率會議，官員們中位數預期明年將降息3碼，聯準會主席鮑爾表示，未來再升息的機率不高，並且官員正在思考什麼時候降息較為合適。
美國意外地轉鴿造成近期美股恐慌性買盤，這兩個月來道瓊低點至今大漲5,000點，已經創下歷史新高。
根據統計從最後一次升息至首次降息，平均需要285天、九個月，以今年7月27日是美國最後一次升息為基準，預期最快明年3月就會開始降息。
美國為什麼突然轉彎，主要是來自內部壓力，美國企業破產家數大幅攀升，標普統計今年美國截至11月共有591家企業申請破產，總申請數為2020年以來最高，申請破產的知名企業包括矽谷銀行、老牌傢俱商Bed Bath & Beyond、老牌貨運龍頭Yellow、新創共享辦公室公司WeWork等。在這背景下，即將迎來一個寬鬆且萬物復甦的龍年。
根據中央銀行預估的台灣2024年GDP成長率，年增為3.12％，市場普遍預測介於2.9～3.4％，而第一金投顧預估2024年台灣GDP為3.05％。成長來源主要是電子庫存調整告一段落，除了新應用AI需求商機，既有的PC、NB與手機產業需求都持續回溫，狀況持續好轉，也陸續上修台股2023年獲利，估計第四季上市櫃獲利從7,768億元上修至7,789億元，2023年上市櫃獲利從2.97兆元上修至3.02兆元，預估2024年上市櫃獲利從3.53兆元上修至3.54兆元，年成長17％。
另外，從景氣燈號上，台灣在9月已經走出藍燈，進入維持至少一年半的景氣上升循環，長線景氣多頭格局不變。
台股投資方向：經歷漫長的升息、去化庫存，台股最差的時候已經過去。近期道瓊持續創下歷史新高，對應台股是已經突破18,763的歷史高點，仍有接近1,000點的補漲空間。
目前台灣進入選前30天，外資開始放假，量能萎縮下將從普遍上漲轉為個股表現，預期選後將補漲行情。
台股經歷1,500點波段上漲後，近期漲多整理是正常現象，各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，漲多個股不追高，強勢股等拉回後可逢低布局明年第一季的行情。
綜合以上，選股策略以AI（台積電、創意、世芯-KY、M31、聯發科、廣達、緯創、技嘉、川湖、緯穎）、網通（啟碁、中磊、眾達、智易、華星光）、綠色產業（凡甲、胡連、定穎、森崴能源、華城、士電、大同、中興電、東元、亞力、東陽、台達電、建準、光寶、康舒、飛宏、虹堡、華孚、貿聯-KY、裕隆）、奧運（聚陽、儒鴻、百和、廣越、豐泰、寶成）和降息題材（債券ETF）等，為選股方向進行操作。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：