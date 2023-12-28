總經與市場分析：美國聯準會本月14日剛開完利率會議，官員們中位數預期明年將降息3碼，聯準會主席鮑爾表示，未來再升息的機率不高，並且官員正在思考什麼時候降息較為合適。

美國意外地轉鴿造成近期美股恐慌性買盤，這兩個月來道瓊低點至今大漲5,000點，已經創下歷史新高。

根據統計從最後一次升息至首次降息，平均需要285天、九個月，以今年7月27日是美國最後一次升息為基準，預期最快明年3月就會開始降息。

美國為什麼突然轉彎，主要是來自內部壓力，美國企業破產家數大幅攀升，標普統計今年美國截至11月共有591家企業申請破產，總申請數為2020年以來最高，申請破產的知名企業包括矽谷銀行、老牌傢俱商Bed Bath & Beyond、老牌貨運龍頭Yellow、新創共享辦公室公司WeWork等。在這背景下，即將迎來一個寬鬆且萬物復甦的龍年。

根據中央銀行預估的台灣2024年GDP成長率，年增為3.12％，市場普遍預測介於2.9～3.4％，而第一金投顧預估2024年台灣GDP為3.05％。成長來源主要是電子庫存調整告一段落，除了新應用AI需求商機，既有的PC、NB與手機產業需求都持續回溫，狀況持續好轉，也陸續上修台股2023年獲利，估計第四季上市櫃獲利從7,768億元上修至7,789億元，2023年上市櫃獲利從2.97兆元上修至3.02兆元，預估2024年上市櫃獲利從3.53兆元上修至3.54兆元，年成長17％。

另外，從景氣燈號上，台灣在9月已經走出藍燈，進入維持至少一年半的景氣上升循環，長線景氣多頭格局不變。

台股投資方向：經歷漫長的升息、去化庫存，台股最差的時候已經過去。近期道瓊持續創下歷史新高，對應台股是已經突破18,763的歷史高點，仍有接近1,000點的補漲空間。

目前台灣進入選前30天，外資開始放假，量能萎縮下將從普遍上漲轉為個股表現，預期選後將補漲行情。

台股經歷1,500點波段上漲後，近期漲多整理是正常現象，各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，漲多個股不追高，強勢股等拉回後可逢低布局明年第一季的行情。

綜合以上，選股策略以AI（台積電、創意、世芯-KY、M31、聯發科、廣達、緯創、技嘉、川湖、緯穎）、網通（啟碁、中磊、眾達、智易、華星光）、綠色產業（凡甲、胡連、定穎、森崴能源、華城、士電、大同、中興電、東元、亞力、東陽、台達電、建準、光寶、康舒、飛宏、虹堡、華孚、貿聯-KY、裕隆）、奧運（聚陽、儒鴻、百和、廣越、豐泰、寶成）和降息題材（債券ETF）等，為選股方向進行操作。