CES展相關題材股

受到前一日美股上揚及外資買盤歸隊，台股27日由電子權值股領漲行情，加上AI PC熱度不減，帶動相關類股持續發威，大盤開高走高收17,891.5點，朝萬八關卡邁進，美國消費性電子展（CES）將於明年1月9日登場，相關題材股將吸引短多關注；法人表示，可觀察CES展台廠展出的相關新品，如AI PC概念相關的IC設計、電子五哥及NB品牌等題材股，留意相關新品商機題材帶動營運成長。

台股隨著熱錢持續湧入，27日呈現多頭氣盛，指數續創今年新高站穩所有均線上，均線多頭排列走勢，在資金行情推波助瀾下，多方架構明確。

大盤此波漲勢，AI PC類股影響首當其衝，包括PC品牌商宏碁、華碩與技嘉股價都已先行表現一波。

法人表示，近期由基期較低的IC設計股及NB族群補漲，代表台股進入多頭格局，另近期許多台廠將赴美參加CES展，預期屆時台廠將展出的相關的AI PC應用新品，配合公司基本面，可望作為投資人布局的標的

包括IC設計的鈺太、驊訊、威鋒電子、祥碩；電子五哥的廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達，以及NB品牌股華碩、微星、宏碁、技嘉，皆為可關注之相關標的。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，在美國11月初利率會議結束後，資金行情展開，大盤雖在12月後有漲多震盪，但近期台幣升值狀況下類股輪動，預期元旦後，資金將重回電子上游權值股，另CES展即將開展，屆時可以應證廠商新品是否能跟上AI PC的題材。

蔡明翰指出，2023年是AI元年，AI伺服器先銷售商用，AI PC整體應用到消費端需到2025年才有機會擴大，可先關注基本面相對好的AI PC及AI手機類股。