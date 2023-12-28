金管會公布第一屆永續金融評鑑結果，彰化銀行於銀行業34家受評機構中脫穎而出，名列前20％名單，實踐永續金融發展深獲肯定。
永續金融評鑑係依循金管會「綠色金融行動方案3.0」，參考國際標準及國內金融業發展進程，搭配現有「公司治理評鑑」指標項目及作法，建構兼容國內外永續金融發展趨勢的評鑑機制，題組架構分為「永續發展綜合指標」與「環境、社會、公司治理（ESG）三大支柱指標」等構面，設計包括「共同指標題」及「分業指標題」，內含質化與量化題組類型。
彰銀在環境指標「自然資源保護」及公司治理指標「內部控制強化」兩構面獲得滿分，其他指標項目亦取得佳績。彰銀董事會通過氣候風險政策、環境資源與能源使用管理政策、將氣候行動、碳排放量、能資源使用等議題納管，每季追蹤執行進度，充分運用內控機制以發揮公司治理效能，陸續通過ISO 14001、ISO 50001、ISO 46001等驗證，完善環境保護、永續發展同時亦回應股東之期待。
彰化銀行在永續金融目標上，延續「以客為本，永續誠信」之策略，著眼於2050淨零排放目標，積極擘畫四大永續願景分別為：1.科學減碳－擴大溫室氣體盤查，積極採取減碳行動，簽署科學基礎減碳目標倡議，並擴大碳盤查邊界與財報邊界一致；2.責任投資－創造投資價值，發揮長期永續影響力，發行可持續發展債券，部分資金投入於綠色投資計畫之放款；3.盡職授信－簽署赤道原則，推動以綠色金融協助企業轉型，包含永續績效連結授信貸款、支持綠電及再生能源產業；4.普惠金融－秉持公平待客原則，精進友善服務金融，重視各族群權益，包含關懷高齡及年輕族群，落實金融消費者保護之企業文化。此外，也將員工權益、多元平等、人才培育及社會關懷融入經營方針。彰銀不斷強化企業韌性與永續營運發展，近期首度獲列道瓊世界指數成份股，亦連續11度入選台灣永續指數成份股，顯見其在ESG之精進作為已達到國際標準與期待。
彰銀2023年於核心業務穩定成長，業績表現亮眼，展望未來，將持續推動各項永續金融商品與服務，落實ESG融入營運策略與企業文化，戮力發展永續金融，善盡企業社會責任，與客戶共同邁向永續發展。
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