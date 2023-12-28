加速金融應用創新，金融三業資料上雲法規已於今年8月大鬆綁，顯見金融業上雲迅速發展趨勢。東捷資訊（6697）近日針對數家金控集團舉辦「資料庫加密解決方案導入說明會」，分享成功協助金融機構導入金融資安解決方案實績，助金融機構強化雲端數據防護，滿足各種全球性及區域性的合規要求，並以實際成功導入案例，分享金融資料加密保護、金鑰管理，以及SAP銀企直連（Multi-Bank Connectivity, MBC）等解決方案，展示了公司在金融資安上雲及加密技術等系統整合方面的強大競爭力。

看準金融資安上雲與加密剛性需求，東捷資訊自今年代理Thales的「金融支付安全解決方案」，藉由端對端資料加密／代碼化（去識別化）保護、金鑰管理、多因素身份驗證及交易防偽冒智能防護等方案，滿足金融機構上雲加密強化身分驗證和數據安全，尤其符合金融主管機關對於金融機構往來交易作業的規範要求，迄今已吸引了國內多家知名金控和海外機構分行採用，開始貢獻營收與獲利。

東捷看準金融機構未來資安部署逐步擴展到其他相關金控單位，以及企業客戶對於零信任資安的需求，亦看好未來營運獲利表現。