【時報-台北電】個股重大訊息：

1.鑽石投資（6901）：總經理鄭淑玲27日在法說會中表示，針對主管機關要求明年底前要處分合一（4743）所有股份，內部已規畫在適當時機以鉅額交易或是發行GDR方式轉讓。

2.天宇（8171）：舉行法說會，董事長吳祖璋表示，客戶拉貨動能回升，再加上轉單效應，第四季衝上滿載，公司竹北新廠也趕在第四季量產拚出貨。天宇2024年在手訂單達4GWh，全年營收相比2023年可望成長30％～40％。

3.英濟（3294）：27日召開法說會，2023年雖然全球疫情放緩，但受到通膨與利率影響抑制終端市場需求，2023年整體獲利表現不如預期，惟集團內各創新事業營收占比逐步提升，生醫材、光電產品與設計開發等創新產品組合占營收比重，提升至近7％，且目前已有指標性客戶小批量產中，自下半年起營收逐月大幅成長。

4.東洋（4105）：繼今年獲利有望挑戰近五年新高後，總經理侯靜蘭27日在法說會中表示，受惠微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB、膽道癌Pemazyre和麻醉藥BYFAVO，三大亮點持續發威，加上新品上市下，明年會持續今年的成長動能，業績跟利潤將持續升高。

5.零壹（3029）：總經理陳鍵忠表示，2023年企業資本支出相對保守，預期2024年第二季開始轉好，下半年應可復甦回溫。零壹期望明年度仍是保持正成長，並將因應企業數位轉型所需，發展大數據及應用解決方案。(編輯：柳繼剛)