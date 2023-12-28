【時報-台北電】個股重大訊息：
1.鑽石投資（6901）：總經理鄭淑玲27日在法說會中表示，針對主管機關要求明年底前要處分合一（4743）所有股份，內部已規畫在適當時機以鉅額交易或是發行GDR方式轉讓。
2.天宇（8171）：舉行法說會，董事長吳祖璋表示，客戶拉貨動能回升，再加上轉單效應，第四季衝上滿載，公司竹北新廠也趕在第四季量產拚出貨。天宇2024年在手訂單達4GWh，全年營收相比2023年可望成長30％～40％。
3.英濟（3294）：27日召開法說會，2023年雖然全球疫情放緩，但受到通膨與利率影響抑制終端市場需求，2023年整體獲利表現不如預期，惟集團內各創新事業營收占比逐步提升，生醫材、光電產品與設計開發等創新產品組合占營收比重，提升至近7％，且目前已有指標性客戶小批量產中，自下半年起營收逐月大幅成長。
4.東洋（4105）：繼今年獲利有望挑戰近五年新高後，總經理侯靜蘭27日在法說會中表示，受惠微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB、膽道癌Pemazyre和麻醉藥BYFAVO，三大亮點持續發威，加上新品上市下，明年會持續今年的成長動能，業績跟利潤將持續升高。
5.零壹（3029）：總經理陳鍵忠表示，2023年企業資本支出相對保守，預期2024年第二季開始轉好，下半年應可復甦回溫。零壹期望明年度仍是保持正成長，並將因應企業數位轉型所需，發展大數據及應用解決方案。(編輯：柳繼剛)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：