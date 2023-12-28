金管會為協助健全P2P網路借貸平台，於今年10月發布「網路借貸平台業務事業指導原則」，作為平台業者辦理業務、金融機構與平台業者業務往來及消費者選擇往來平台參考外，亦將作為平台業者研訂自律規範基礎。因此，本刊邀請平台業者及學者專家舉辦「P2P平台暨理財風險之控管」研討會，揭露P2P產業現況與發展、為政策擬定提供建言、讓投資者能明辨良窳，正規公司得以健康營運，促進產業正向多元發展。

研討會日期：12月18日

主持人：葉鴻裕（CCE中華資金交易所經理）

與談人：陳建安（CCE中華資金交易所董事長室督導） 楊璦妃（麥克維茲財商教育學苑執行長）

林昌平（台灣金融發展協會執行長）

張作詮（貿盈法律事務所主持律師）

葉鴻裕：創新金融科技一日千里，法令往往趕不上變化，期藉學者專家充分討論，從業者的角度樹立自律規範、從理財的角度學會風險管理、從協會的角度建構監理沙盒及從法律的角度建立管理專法。透過集思廣益凝聚共識，進而薦請政府推動立法，讓業者在軌道上正常運作，讓投資大眾有所遵循降低風險，作出最佳資產配置和理財規劃，促進經濟繁榮與貨幣流通，進而打造富足社會，增加國家稅收，皆大歡喜。

陳建安：CCE中華資金交易所為合法合規的P2P標會平台，經營理念是顛覆傳統標會模式，免除擔保品、推薦人、信用紀錄，亦無需扣押擔保品、降低信用評等或循法律訴訟途徑，僅憑「信任」做生意。

針對金管會「網路借貸平台業務事業指導原則」的風險控管機制，CCE也積極回應並配合，借貸雙方均採實名制進行相關配套。在合法合規方面，CCE保證依法作為公司經營規範：1、第三方支付服務業防治洗錢及打擊資恐辦法。2、金管會備查銀行與網路借貸平台業者合作自律規範。3、合會法－民法709-1～709-9條。4、國稅法－統一發票使用辦法第9條。5、銀行法－第29、29-1條。6、洗錢防制法－第5條18項。7、公司法－第7條。8、借貸法－民法474條。

CCE五大合法：1、在標會服務費開立發票的合法公司。2、提供執行業務所得扣繳憑單的合法公司。3.擁有合法商標註冊權的公司。4、擁有合法著作權的公司。5、擁有合法發明專利權的公司。

CCE設有保障會員的安全三機制：1、一會一個月標兩次，每筆標金降低，不易跑會。2.每期A標到後B要暫停七個月，至第八個月才能續標，18期後則不受此限。3.每期得標會員需開立本票，填入後期標金應繳納死會總額。呆帳處理的安全兩機制：會員欠會款，公司有專業管理、降低風險；如遇週轉不過可結清讓渡給符合資格會員。管理風險：超過半年尚未標到會，可在第七個月向公司申請預借得標金。

因有上述風險控管措施，CCE中華資金交易所從107年3月6日成立至今已近六年，期盼能依政府相關的規定穩定經營。

楊璦妃：P2P理財為新興網路金融投資方式，雖然提供投資者更多元化投資機會，但也存在一定的風險。我對投資風險控管的建議：1、深入了解平台：評估其安全性、透明度和貸款償還率，選擇合法合規、資訊開放透明的平台投資，可降低投資風險。2、適度分散風險：根據個人風險承受能力，設定適當投資額度，做好資產配置規劃。3、注意流動性風險：若P2P投資為較長期限，可能存在流動性風險。投資者應評估自己資金需求，管理投入資金額度，以免需要資金時無法週轉。4、定期檢視和調整：管理追蹤投資狀況，定期檢查還款情況和投資回報。

由於P2P借貸平台是由非銀行等金融機構所構成，因此放款者與借貸人本身都必須注意最常見的違約倒帳、詐欺侵權、平台倒閉及資訊不透明等四大風險。投資者在選擇P2P平台時可評估是否具備下列要件，借貸雙方金流是否由銀行處理（代收代付），並有第三方法人驗證、平台運作是否公開透明、平台是否重視資安議題及系統設置是否有強制小額分散投資機制，上述要件均可作為評斷平台是否值得信任的關鍵。

林昌平：傳統金融業從業有三要件，需要特許、資本額很高、從業人員要有證照、良民證及通過聯徵中心信用審查。

CCE是將傳統的標會透過信任機制去改良及科技化，優點為具創新性可促進產業多元發展、提供收益較高的選擇、採業務借貸方式，在金額及時間上較為彈性且快速取得資金又免擔保，確實是一個創新的理財工具，還可提供金融服務競爭力及促進產業進步。

從金融大產業來看，P2P借貸業目前並無專法，從業人員需靠自律，自律又牽涉到人性，這是此產業需要強化之處。建議在政府尚無制定法規及設置監管單位前，業者可透過籌組公會或與其他金融相關業者多交流與結合，並透過公會自行管理，提高民眾的信任感。

P2P借貸產業因涉及金錢理應受到保護，但現階段產業並無保護機制，亟需建立一個存保機制，有如台灣的銀行、證券及保險業都設有相關機制。我國鼓勵業者能夠進入金融監理沙盒，並設法促使政府正視此事，讓業者有所據及規範。同時，建議業者可與學校建立產學合作，讓更多的教授與學生能了解產業的現況與發展。

張作詮：金管會今年10月發布的「網路借貸平台業務事業指導原則」草案，明確指出六項業者須負責的風險控管機制，包括：借貸雙方採實名制、借貸款項的金流處理控管原則、相關審核機制、借款限額控管、出借限額控管、不法行為之防制，確立業者須負責之借貸安全責任。

同時，為保障消費者，提出七項消費者保護措施，包括：建權真實性確認機制、個人資料保護、資訊揭露、向出借人告知事項、資訊傳輸安全、客訴爭議處理機制、行銷廣告招攬規範等。

民間商業模式不斷推陳出新，在台灣往往有政府立法緩慢，拖累新創產業發展之狀況，如過去UBER引進台灣，發生到底是運輸業、租賃業爭議，花了多年才合法化並改變市場，提供消費者多元選擇。

金管會這次頒布的指導原則，希望能盡快讓民間借貸結合P2P的商業模式，提供消費者在理財需求上，多一個合法安全的管道，也因為市場上多一個競爭者，讓業者間產生良性競爭。草案雖尚有不足之處，但仍是跨出重大一步，期許將來能有一個符合市場實務需求的法規，讓業者、借貸雙方共贏的規範。