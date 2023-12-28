KPMG畢馬威中國蘇州首席合夥人翁澄煒表示，港股是大陸內地和國際對接的窗口，除了市場本身成熟度高，與大陸的互聯互通機制也代表背後投資者數量眾多，這是企業在港掛牌的兩大優勢，看好未來香港IPO市場會往上走。
回顧香港IPO市場，過去14年有七年居全球IPO集資榜首，2022年更是全球IPO集資總額第三名，其中新經濟公司占2022年香港全年集資總額的45％，翁澄煒說，今年香港IPO件數和金額減少主要受資金端影響，並非中長期會有問題。
以2023年前三季來看，香港IPO市場有44家上市，募資額為港幣246億元，與前一年同期相比的年減幅度各達15％和65％，但另一方面，正在處理IPO的家數其實不斷增加，到今年第三季底已有約110家。
翁澄煒說，港股愈來愈歡迎TMT（科技、媒體、電信）產業上市，港股前十大IPO案的TMT業者明顯較過去增加；且觀察前五大在港上市台資企業，不論按募資規模或市值排名，也顯示消費和TMT是台資在港上市主要業別。
翁澄煒認為，香港IPO因採取註冊制，對台商來說，具有「流程可控、時間可控和成本可控」三大好處，加上現在政策擁抱TMT和生醫產業，就台商IPO而言，香港未來勢必會是一個選項。
KPMG畢馬威中國華南區交易戰略與併購融資合夥人王威傑則指出，隨全球經濟和政策環境快速變化，台資企業在大陸的經營策略正面臨著關鍵時刻的調整。
他表示，近幾年外資在「Derisk（去風險）」的考量下，普遍降低在大陸的投資比重，撤資金額和處分業務數量顯著增加；但除了出售資產，分拆上市也是降低母集團風險和投入成本之餘，可保有市場和相關收益的方式之一。
王威傑指出，過去六年間，已有251家外資企業透過在大陸和香港上市，實現資本市場變現和股權多元化的目標，這顯示外資降低大陸投資的同時，仍希望持續提升在大陸市場的影響力，為其全球業務拓展提供助力。
他建議，台資企業在轉型的關鍵時刻，必須積極思考大陸戰略，透過業務分拆、引入戰略合作夥伴，在降低投資風險的同時，持續參與大陸市場發展的紅利，並借力合作對象來間接擁抱大陸資本市場。
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