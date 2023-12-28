全球經濟局勢快速變動，整體投資環境、生態轉變及投資法規更新，讓投資人布局面臨關鍵時刻。KPMG安侯建業聯合會計師事務所邀集畢馬威中國合夥人舉辦「海外資本市場研討會」，引領台商善用資本市場推升成長動能。

KPMG安侯建業大陸發展中心主持會計師陳宗哲表示，KPMG對大陸資本市場著墨深，從過去元祖食品、宏和電子、南僑實業到F股的合富，對台商準備在A股上市或想到香港籌資，KPMG可提供結合台、港、陸兩岸三地資源的平台。

KPMG畢馬威中國華東及華西區審計合夥人及台灣業務發展中心主管合夥人呂欣潔說，對就兩岸台商做大、做強，提供全生命周期的服務，像是財稅、諮詢等，KPMG是唯一可提供如此緊密平台的國際型會計師事務所。

KPMG畢馬威中國資本市場主管合夥人張京京則分享「A股市場監理現況及台資企業上市實務分析」，強調A股從核准制改為註冊制後，相關規定其實較過往嚴格，上市難度也愈來愈高，企業至A股上市，必須抓準定位和板塊。

張京京指出，目前美股的掛牌家數約6,000多家，A股則有5,000多家，但其中有2,000多家是2018年之後掛牌，2023年A股掛牌數明顯減少，中國大陸當局認為，一個健康的市場應該有進有出，淘汰掉不好的，讓好的進來。

她表示，市場的資金量有限，大陸827新政要平衡一級市場（IPO）和二級市場（交易），就是因為資本和資金都有限，希望把有限的資金引導至符合國家戰略的產業，非戰略產業可能就要重新選擇上市地點和板塊。

也就是說，企業想到A股掛牌，必須符合行業定位和板塊定位，行業定位的部分主要是指企業的核心業務是否符合「世界領先、國產替代」的原則，基本上必須是科技領域比較強的產品，具有新質生產力。

■A股科創板須科技含量高

板塊定位的部分，張京京說明，以A股科創板來說，強調的是「硬科技」，科技含量必須特別強才行，像是TMT（Telecommunications, Media & Technology）等新興技術；創業板則是「一般硬」，也要技術含量但更強調成長性，須三創四新。

至於主板，傳統行業原本占很大一部分，張京京表示，現在的定位則是大盤、也就是夠大的藍籌股，企業必須有足夠的資本和累積利潤，也就是核心競爭力行業中的「龍頭」，這樣抗風險的能力才強，不容易因產業周期而倒閉。

■A股掛牌不易，可選北證

另外像是一些紅燈、黃燈的產業，也就是衣、食、住、行這類消費產業，張京京說明，因不涉及國家安全的問題，除了可去境外掛牌，目前在A股中較適合的板塊選擇就是北京證券交易所。

張京京表示，很多企業認為科創板PE倍數高、有70多倍，主板和創業板也有40多倍，就看不起PE倍數較低的北證，事實上，如不是戰略的高科技、新能源、新材料和生醫等產業，沒辦法符合板塊，PE再高也掛不了牌。

且從今年827新政以來，A股掛牌數僅20多家，全年預估也只會有不到300家的水準，和過往一年400多家的情況差很多，明年更可能連200家都不容易，且明年的200家中可能多數是在北證掛牌，因為北證目前才200多家，還必須擴容。

張京京表示，一般來說，交易所的掛牌家數要到500家以上才算活躍，一旦北證擴容完成，後續企業就算連想上北證也未必容易，加上A股審核強調行業對標，「從行業看企業、從業務看財務」，A股將成為全世界最難上的IPO市場。