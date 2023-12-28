宏達電董事長王雪紅擴大影音娛樂媒體版圖大有斬獲，她所投資的CATCHPLAY集團，成功卡位有線電視頻道，27日宣布CATCHPLAY電影台明年1月1日起進駐有線電視61頻道，承接原有的衛視電影台，涵蓋全台逾500萬家戶。
除新增媒體通路，旗下OTT平台CATCHPLAY＋擴大與美商八大合作，近日與迪士尼、派拉蒙簽約，將首度全面引進迪士尼的電影、派拉蒙的英美影集，加上向華納探索、索尼等集團購片，有好萊塢內容助陣，CATCHPLAY打這場眼球大戰更有贏面。
CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示，未來將串連院線發行、電視頻道、數位平台，擴大經濟規模，創造娛樂產業的多贏共榮。
據了解，疫情三年改變閱聽大眾消費習慣，OTT平台趁勢崛起，疫後輪到實體院線回溫，CATCHPLAY包辦院線發行、OTT平台、數位電影頻道、產製原創內容，一條龍商模在疫前、疫後都有斬獲，今年營收將創疫後新高，明年新增有線電視頻道，可望續戰新高。
自傳出迪士尼集團旗下11個頻道將於今年底退出台灣，所留下五個基本頻道，即成為業界競逐標的，最後由CATCHPLAY電影台拿下，獲得凱擘集團所屬金頻道等12家、台固集團所屬永佳樂等5家、中嘉集團所屬吉隆等12家、TBC所屬南桃園等5家、大豐等3家系統經營者及中華電信MOD等力挺。
CATCHPLAY從2007年成立至今，累積逾2,000部影視內容片庫，包含英美院線強片、自製原創內容與綜藝等，CATCHPLAY電影台明年1月1日起參與有線電視大戰。
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