明年鋼鐵市場一片看好，除原料成本支撐鋼價之外，景氣循環也是重要因素。中鋼董事長翁朝棟日前就表示，鋼鐵市場三年是一個趨勢，2021年時中鋼創下建廠50年最高獲利，明年將是2021年後的第三年，景氣可望復甦。 此外美元與鋼價負相關的程度約80％，也就是美元跌鋼價就會漲，中鋼預估明年美國應會降息3至4次，對鋼價回升非常有利。

今年第四季鋼市逐漸回溫，主要原因就是鋼廠提漲價格，此外煉鋼的原物料價格維持在高水位、明年鋼鐵需求看多、國際經濟景氣轉佳，也都是業者樂觀看待明年鋼市的理由。

翁朝棟日前也表示，除上述因素外，還有更多鋼市轉強的依據；他指出鋼鐵市場每三年會有一個大趨勢，而前一波高點就是在2021年，當年中鋼也創下建廠50年以來的最高獲利，明年將是2021年高點過後的第三年，按照這樣的趨勢來看，確實有看好的理由。

翁朝棟也指出，美元與鋼價呈現負相關，也就是美元漲鋼價跌、美元跌鋼價就漲，負相關的程度高達80％，而明年預期美國聯準會可能會有3至4次降息，美元持續走弱對鋼價回升相當有利。

大環境市況轉好，中鋼本身也積極推動生產高毛利的產品，特別是精緻鋼品如使用在電動車馬達的高能效電磁鋼片，中鋼在全世界占比近20％，供應能力強；高強度、高延展性的次世代車用鋼也是未來電動車的必備原料；供國防科技使用的尖端超強韌鋼則是中鋼售價最高、獲利最高的產品，毛利率高達50％，都將是中鋼未來重點發展的方向。