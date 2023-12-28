從新冠疫苗競爭中脫穎而出的莫德納，雖然是一家生物製藥公司，但卻跳脫了傳統製藥業的思維。他們沒有龐大的業務團隊，而是選擇運用多元的新科技平台。目前在台灣建立與醫護人員的專業即時通訊平台（Line），已經成功吸引2,000位醫護的加入。莫德納台灣香港總經理李宜真表示，莫德納從未面臨數位轉型的挑戰，因為他們一開始就是一家擁抱數位科技的公司。
李宜真表示，莫德納執行長不斷強調莫德納是一家科技公司，而非生物科技公司，因此吸引許多來自於Google和Amazon的員工。相較於傳統藥廠的業務大軍，每天在醫院診所中穿梭、拜訪客戶；莫德納是從零開始的公司，為了提高效益，只能善用科技，這也成為莫德納的優勢。
李宜真表示，莫德納在台灣分別建立以醫護和消費者為主的Line平台，透過醫學會以及其他平台管道，與醫護人員進行溝通並獲得授權同意後，同時進行驗證身份為醫護無誤，方可加入醫護專業即時通訊平台。從今年7月開始至今，已經有2,000位醫護加入該平台。至於消費者即時通訊平台，莫德納則是從11月開始建置，成效也不錯。這些措施都是為了未來產品行銷做好準備。
李宜真表示，莫德納醫護專業即時通訊平台除提供最即時的醫學資訊、醫學活動和出席安排外，醫護人員可以在平台上討論與產品和疾病相關的各種問題，大大促進莫德納與利益關係人的互動。她以莫德納在美國經營的平台為例，任何醫療人員都可以直接從 Moderna Direct 下單，這樣的商業模式簡化為客戶提供了不同的體驗。有了新的科技運用平台，再加上mRNA技術，莫德納就能夠快速應對疾病的發生。例如，當美國FDA於6月中選定今年的流行變異株為XBB.1.5時，莫德納的mRNA技術，使得他們能夠在工廠內快速反應和生產，並迅速配送到世界各地。
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