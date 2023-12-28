莫德納COVID-19疫苗於27日獲頒國家新創獎，勇奪「國際新創獎－生技製藥與精準醫療」獎項，這是「莫德納台灣」首次獲獎。莫德納台灣香港總經理李宜真表示，在COVID-19疫戰後，mRNA可快速研發、生產與合成的特性，已讓全世界看見mRNA的價值，並引領疫苗主流趨勢。

她指出，莫德納在流感、呼吸道融合病毒與癌症等領域，都持續與台灣進行臨床試驗合作，並期待可以攜手台灣產業，共同打造台灣的生技護國神山。

李宜真認為，台灣在半導體領域領先全球，而生物製藥產業同樣具備發展成「生技護國神山」的潛力。主要是台灣在這兩個領域，都擁有眾多的優勢，特別是在人才方面。不僅在半導體技術方面擁有豐富經驗，同時也匯聚了頂尖的醫療生技與科學研究人才。以半導體產業的發展經驗為借鏡，打造高附加價值的生物製藥領域，將是台灣的利基所在。

以mRNA技術成功開發出新冠疫苗，令全球矚目的莫德納，目前更因投入癌症、罕見疾病、心血管疾病，以及自體免疫等疾病，備受國際關注！莫德納COVID-19疫苗全球商務副總裁Michael Meehan指出，莫德納能在新冠疫苗競賽中崛起，歸因於長期投入mRNA技術的研究。才能夠迅速開發出這次引人注目的疫苗。

他認為，mRNA技術為疫苗開發帶來一個嶄新的時代，mRNA的快速適應性使其能夠迅速調整以應對不同的病原體和病毒變異株。這不僅應對COVID疫情，還可望應對未來可能的各種病毒或疾病危機。相對於傳統製藥廠，mRNA技術不僅縮短了開發時間，同時不會犧牲品質，這是一個非常重要的進展。

莫德納台灣醫學部處長王錦頻認為，莫德納對mRNA的研究已經超過10年，擁有眾多mRNA和外包裹的脂質奈米顆粒（LNP）的專利技術。由於mRNA的優勢在於，只要了解一個蛋白質的空間結構和胺基酸序列，就能夠確定mRNA的鹼基排列順序，因此能夠迅速生產出mRNA。隨後，再使用外包裹的脂質奈米顆粒（LNP）將其包覆，製作成藥物。這種方法與傳統蛋白質次單元的疫苗有著非常大的區別。

王錦頻表示，莫德納的研發核心是將許多技術引入世界各國，而台灣的角色在於讓台灣的病患更早參與總部的臨床試驗，以獲得mRNA帶來的優勢。台灣是亞洲唯一一個同時參與呼吸道融合病毒和流感的國家。