【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.外資掃貨3巨頭，封關攻萬八。(工商時報)

2.力甩低迷，11月景氣轉黃藍燈。(工商時報)

3.半導體漲價聲起，ADI鳴槍。(工商時報)

4.搶搭末班車，實支實付醫療險爆單。(工商時報)

5.房市拉尾盤，全年交易穩破30萬棟。(工商時報)

6.納智捷n7將上路，明年拚賣1.5萬台。(中國時報)

7.外資「抱股跨年」狂敲367億，台股五大亮點力拱年終擺尾行情。(經濟日報)

8.高價股領漲台股再現13千金，法人預期明年衝20檔。(經濟日報)

9.台系IC設計全力備戰CES，AI多元應用成2024主旋律。(電子時報)

10.華為中高階手機組合拳連出，海思敗部大復活。(電子時報)

大陸頭條：

1.中國移動再超貴州茅台成A股股王？AH股市值計算存差。(新浪財經網)

2.上市公司火速行動，歷史相似一幕上演，2024年第一季大行情？。(新浪財經網)

3.京東官宣：明年大幅漲薪！。(證券時報網)

4.29.5%！11月規上工業企業獲利成長超預期。(證券時報網)

5.證監會：嚴打違反「限售股不得融券」要求的行為。(證券時報網)

國際頭條：

1.觀望紅海局勢，油價重挫近2%。(路透社)

2.馬士基安排數十艘船通過蘇伊士運河。(路透社)

3.上訴成功，蘋果暫時可以銷售智慧錶。(路透社)

4.標普500指數小幅收漲，朝刷新紀錄更進一步。(華爾街日報)

5.川普提出「以牙還牙」關稅，為第二任期貿易戰做準備。(華爾街日報)

6.亞洲股市加入年末反彈行列。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)

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