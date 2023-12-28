「海量」供給來了！高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民27日指出，台北市商辦新完工大樓新增面積將排山倒海而來，估計2025年起的未來三年，至少將有近27萬坪的新商辦大樓陸續完工，累計2024～2027年則將有近30萬坪完工，屆時租金漲勢將面臨壓力測試。
高力國際董事總經理劉學龍27日表示，今年受升息、通膨及政策牽動，全台商用不動產成交金額約1,370億元，與去年持平；至於土地市場，全年成交金額則僅1,284億元，創下近六年最低量；在辦公租賃市場上，價量齊揚。
展望2024年，在需求支撐下，工業不動產值得被期待；但要觀察的重點是，若美國聯準會升息的變數消弭，則有利金融壽險業突破2.875％不動產租金報酬率的門檻，進場布局。
劉學龍表示，近四年商用不動產交易熱區，榜首為台北市，連續四年的交易額都突破500億元，第二名則分別由桃園、新北市與台中等具有成熟產業聚落的三都輪替。
核心區域資產保值性強，有好物件釋出就會有買方出手，因此今年光台北市的交易額便高達706億元，占比達52％。
在2023年前十大商用不動產交易方面，劉學龍指出，今年比較特殊的是，金融保險公司沒有一家入列，為歷年首見。
土地市場方面，劉學龍表示，全年交易金額僅1,284億元，比最高峰2021年的2,974億元，直接腰斬53％，創下近六年最低量；由於政府不動產信用管制未鬆綁，直接衝擊土地買氣，建商今年購地貢獻度，只有702億元，年減達14％，為最高峰2021年時的三分之一。
高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民指出，值得關注的是，2025、2026年台北市中心將迎來20萬坪海量供給，空置率可能會再度突破10％大關；2025～2027年估計有近27萬坪新供給釋出，且完工潮一到，雙位數的空置率恐至少維持5年，屆時租金恐面臨漲幅止步的壓力。
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