中國醫藥大學附設醫院、亞洲大學附屬醫院27日宣布明年員工全面加薪，調幅均為6％以上，其中臨床醫護加重調薪幅度最高可達20％，調幅為歷年之最，開出中部私立醫護人員加薪第一槍，藉此留才爭才。

北部大型私立醫院，包括長庚、振興、新光、亞東等已陸續宣布調薪1,500至1,680元不等，中部私立醫院的中醫大附醫及亞大醫院，也跟進調薪。此外，部立醫院除原已知公職護理人員於明年調薪4％外，非公職護理師也將一併加薪4％，平均每人調薪1,500～2,500元。

中醫大附醫強調，該醫院已連續7年每年調薪，然2024年基本工資調升，及軍公教人員調薪4％，引發各家醫療院所紛紛響應，規劃為護理人員調薪。

中醫大附醫在董事長蔡長海暨董事會全力支持下，2024年員工全面加薪6％以上。其中臨床醫護人員加重調薪後的調幅可達9％～20％，調薪幅度為歷年之最，這波調薪案預計約有5,000多名員工受惠。

中醫大附醫院長周德陽表示，近3年防疫的重責與時下醫護人員人力吃緊的問題，都帶給各大醫院不小的衝擊。為此，中醫大董事會及中醫大附醫更加重視員工的薪資福利，面對當前護理人力不足的困境，2023年中醫大附醫即已提高護理人員簽約獎金及夜班津貼，以實質回饋體恤護理人員辛勞。

亞大醫院透露，該院2024年調薪政策與中醫大附醫相同，全院調幅平均6％，護理人員則加重調薪，最高有20％的調薪幅度。亞大醫院近三年已連續調薪，明年更大幅調薪，此次受惠調薪員工數約800位。