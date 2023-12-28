【時報-台北電】周三美股主要指數小漲作收，在缺乏題材帶動下，市場交投清淡滯緩。道瓊指數再度刷新最高收盤紀錄，標普500指數距離歷史收盤高點仍僅咫尺之隔。三大指數周線可望連8紅，創下2017年以來最長的記錄。隨著美股封關在即，三大指數月線、季線和年線也料將同步收高。美國上訴法院裁定暫停執行美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果智慧錶祭出的進口禁令，但蘋果僅微升0.05%。
★四大指數
美股道瓊上漲111.19點或0.30%，收37,656.52點。
NASDAQ上漲24.60點或0.16%，收15,099.18點。
S&P500上漲6.83點或0.14%，收4,781.58點。
費城半導體上漲7.14點或0.17%，收4,214.59點。
★11大類股
醫療類股(SPXHC)漲0.46% 房地產類股(SPLRCREC)漲0.46%
必需消費類股(SPLRCS)漲0.44% 非必需消費類股(SPLRCD)漲0.27%
原物料類股(SPLRCM)漲0.25% 金融類股(SPSY)漲0.24%
工業類股(SPLRCI)漲0.18% 科技類股(SPLRCT)漲0.02%
公用事業類股(SPLRCU)跌0.12% 通訊服務類股(SPLRCL)跌0.21%
能源類股(SPNY)跌0.53%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)下跌0.16%，收374.07美元。
蘋果(AAPL)上漲0.05%，收193.15美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.05%，收153.34美元。
Alphabet(GOOGL)下跌0.81%，收140.37美元。
輝達(NVDA)上漲0.28%，收494.17美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)上漲0.85%，收357.83美元。
蘋果(AAPL)上漲0.05%，收193.15美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.05%，收153.34美元。
Alphabet(GOOGL)下跌0.81%，收140.37美元。
網飛(NFLX)上漲0.12%，收491.79美元。
3.其它焦點股
特斯拉(TSLA)上漲1.88%，收261.44美元。
超微(AMD)上漲1.85%，收146.07美元。
Meta(Meta)上漲0.85%，收357.83美元。
英特爾(INTC)上漲0.51%，收50.76美元。
思科(CSCO)上漲0.32%，收50.44美元。
輝達(NVDA)上漲0.28%，收494.17美元。
德州儀器(TXN)上漲0.25%，收171.23美元。
高通(QCOM)上漲0.18%，收145.72美元。
IBM(IBM)上漲0.15%，收163.46美元。
恩智浦(NXPI)上漲0.06%，收232.10美元。
蘋果(AAPL)上漲0.05%，收193.15美元。
應用材料(AMAT)下跌0.04%，收164.21美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.05%，收153.34美元。
微軟(MSFT)下跌0.16%，收374.07美元。
甲骨文(ORCL)下跌0.24%，收105.94美元。
美光(MU)下跌0.46%，收86.66美元。
Alphabet(GOOGL)下跌0.81%，收140.37美元。
★台股 ADR
台積電上漲0.20美元或0.19%，收104.65美元，換算台股價格為646.32元。
聯電上漲0.45美元或5.48%，收8.66美元，換算台股價格為53.48元。
日月光上漲0.04美元或0.43%，收9.43美元，換算台股價格為145.6元。
中華電信上漲0.07美元或0.18%，收38.35美元，換算台股價格為118.42元。（編輯：柯婉琇）
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