年末公股銀繼續拚聯貸，土地銀行、兆豐銀行27日都有聯貸簽約。土銀是義大醫療財團法人15年期總金額63.32億元聯貸案簽約，資金用於興建屏東義大醫院，超額認參159％；兆豐銀則是尚志資產「中和萬大線LG07連城錦和站聯合開發案」110億元聯貸案，超額認參達1.34倍。
土銀指出，義大醫療聯貸案資金為支應屏東義大醫院投資興建計畫，所需的購地、興建醫療院所及購置機器設備等相關成本，由土銀擔任統籌主辦銀行，彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、華南銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、合作金庫、臺灣銀行及陽信銀行等共同參與，認購比率高達159％。
兆豐銀統籌主辦並擔任管理銀行的尚志資產110億元聯貸案，由兆豐銀擔任統籌主辦暨額度及擔保品管理銀行，第一銀行擔任統籌主辦暨文件管理銀行，並邀集華南銀行、土地銀行及彰化銀行共同參與，超額認參達1.34倍。
兆豐銀指出，尚志資產為大同重要子公司，這次聯開案配合捷運萬大線聯合開發，由尚志資產與市府共同合作，預計打造捷運聯開住宅大樓，基地座落位置佳，交通便利等，因此銀行團亦看好。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：