年末公股銀繼續拚聯貸，土地銀行、兆豐銀行27日都有聯貸簽約。土銀是義大醫療財團法人15年期總金額63.32億元聯貸案簽約，資金用於興建屏東義大醫院，超額認參159％；兆豐銀則是尚志資產「中和萬大線LG07連城錦和站聯合開發案」110億元聯貸案，超額認參達1.34倍。

土銀指出，義大醫療聯貸案資金為支應屏東義大醫院投資興建計畫，所需的購地、興建醫療院所及購置機器設備等相關成本，由土銀擔任統籌主辦銀行，彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、華南銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、合作金庫、臺灣銀行及陽信銀行等共同參與，認購比率高達159％。

兆豐銀統籌主辦並擔任管理銀行的尚志資產110億元聯貸案，由兆豐銀擔任統籌主辦暨額度及擔保品管理銀行，第一銀行擔任統籌主辦暨文件管理銀行，並邀集華南銀行、土地銀行及彰化銀行共同參與，超額認參達1.34倍。

兆豐銀指出，尚志資產為大同重要子公司，這次聯開案配合捷運萬大線聯合開發，由尚志資產與市府共同合作，預計打造捷運聯開住宅大樓，基地座落位置佳，交通便利等，因此銀行團亦看好。

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