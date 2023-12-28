【時報-台北電】國外消息：

1.美股續揚，道瓊再創新高

美股3大指數小幅走高，其中，道瓊續創新高點，標普500距離歷史最高只差0.3%。另外，那斯達克100指數也漲28.34點或0.17%，收盤價重寫新高。至於美元指數跌破101關卡，跌至5個月新低。美國10年期公債殖利率跌9.5個基本點，降至3.791%，創7月24日以來新低。根據芝商所FedWatch Tool，市場預估聯準會在明年3月例會時，降息機率已超過70%。美股最新收盤價，道瓊漲111.19點或0.3%，收37656.52點。那斯達克漲24.6點或0.16%，收15099.18點。標普500漲6.83點或0.14%，收4781.58點。

2.日半導體大撒幣，拚十年內超韓

韓國《東亞日報》報導，半導體產業競爭日趨激烈令各國相繼推出產業政策，而日本更是祭出龐大補助金吸引國內外業者投資設廠，相較之下，韓國半導體產業政策缺乏補助金，未來十年內恐被日本超越。

3.年終購物買氣熱，美消費者支出年增3.1％

反映這一年來美國通膨和就業市場強勁，年終購物旺季消費者支出年增3.1％，而耶誕節前夕的買氣超越黑五，成為今年銷售額最高的一天。另外，梅西百貨拉長戰線，將促銷活動延至明年初。

4.獲T-Mobile配股，軟銀股價嗨

軟銀（SoftBank Group）26日釋出重大利多，表示將獲美國電信業者T-Mobile US價值75.9億美元的股票，無須付出額外成本。受此激勵，軟銀27日股價一度狂漲7％，觸及二個多月高點。

5.ITC維持Apple Watch進口禁令，蘋果否認侵權提上訴

美國政府日前拒絕撤銷兩款侵權Apple Watch的進口禁令後，蘋果被迫自26日起在美國下架商品，但蘋果依舊堅持沒有侵權並提出上訴。