【時報-台北電】基本面：
1.前一交易日新台幣以30.880元兌一美元收市，升值1.85角，成交值為14.61億美元。
2.集中市場27日融資增為2473.25億元，融券減為353514張。
3.集中市場27日自營商賣超35.68億元，投信買超12.84億元，外資買超367.88億元。
4.鑽石投資（6901）總經理鄭淑玲27日在法說會中表示，針對主管機關要求明年底前要處分合一（4743）所有股份，內部已規畫在適當時機以鉅額交易或是發行GDR方式轉讓。
5.筆電品牌廠聯想2024年將擴大採用低溫錫膏，從商用機種擴及一般機種，低溫錫膏供應鏈昇貿（3305）可望受惠，昇貿預估，大客戶擴大採用、筆電有機會步入復甦之下，低溫錫膏占比可望從5％攀升至20％，並看好低溫錫膏在NB及其周邊、IC元件、次系統、電池模組的成長潛力。
6.拚海外產能再下一城，奇鋐（3017）繼越南廠一期完工後，緊接著推動越南廠二期量產，奇鋐表示，目前越南廠一期已告完成，現行稼動率達75％～80％，緊接著越南廠二期也將2023年12月底封頂。
7.跨足半導體、車用，安力-KY（5223）拚轉型，繼2023年車用零組件出貨占比大躍進後，半導體的布局也跟進浮上檯面，安力-KY證實已接獲少量探針卡微鑽孔及半導體設備金屬件訂單，再搭配上預訂2024年中遷廠完成的湖州新廠產能，業績由谷底回升有譜。
8.電池模組廠天宇（8171）舉行法說會，董事長吳祖璋表示，客戶拉貨動能回升，再加上轉單效應，第四季衝上滿載，公司竹北新廠也趕在第四季量產拚出貨。天宇2024年在手訂單達4GWh，全年營收相比2023年可望成長30％～40％。
9.東洋（4105）繼今年獲利有望挑戰近五年新高後，總經理侯靜蘭27日在法說會中表示，受惠微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB、膽道癌Pemazyre和麻醉藥BYFAVO，三大亮點持續發威，加上新品上市下，明年會持續今年的成長動能，業績跟利潤將持續升高。
10.漢達（6620）挾著前三季EPS達4.84元的成績，27日向櫃買中心提出上櫃申請。漢達總經理陳俊良表示，隨著改良型新藥505（b)(2)研發成果疊加累積，預期明年505(b)(2)獲利將超越學名藥，在體質大幅轉變下成為生技界的IP領先者。
11.零壹（3029）總經理陳鍵忠表示，2023年企業資本支出相對保守，預期2024年第二季開始轉好，下半年應可復甦回溫。零壹期望明年度仍是保持正成長，並將因應企業數位轉型所需，發展大數據及應用解決方案。
12.台灣銘板（6593）董事長劉立恩表示，展望2024年將發展綠色卡片製程，同時也希望應用於區塊鏈的冷錢包產品可以更具競爭力，希望冷錢包業務可以積極拓展海外市場。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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