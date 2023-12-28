【時報-台北電】國內消息：
1.全球股市多頭炙熱，今年12月外資破例不放假，耶誕節後提前歸隊，27日大買台股367億元，12月買超金額創史上新高，鎖定台積電、聯發科、聯電三巨頭補貨，台積電有望衝600元整數關卡，2023年還有二個交易日，法人認為，台股封關將在萬八開派對。
2.台股封關倒數，M31再度重回千金股行列，27日收在1,040元，第14檔千金股川湖展現企圖心將接棒，上漲38元收942元，封關前力拚14千金榮景。法人預期2024年將出現20千金，上半年有15千金先報到。
3.2023年封關在即，新台幣匯價突然暴升。外資提前回補台股、連日匯入，加上出口商年底作帳拋匯，新台幣兌美元匯率如坐火箭般，27日盤中狂升逾2角，封關前順利攻破31元，近半年再現30整數價位，年底前測試30.5元關卡。2022年新台幣封關收在30.708元，目前回升至30.88元，只要再升1.72角以上，新台幣全年就可收紅。
4.2024年元旦起將有多項重大財經與民生新制上路，每月基本工資由2萬6,400元調整為2萬7,470元，每小時基本工資由176元調整為183元。軍公教薪資調幅4％，勞工保險老年年金請領年齡提高為64歲。
5.國發會27日發布11月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月大幅增加4分，增幅是2022年9月以來、15個月新高；景氣燈號更重新亮出黃藍燈，力甩10月低迷的藍燈。
6.國際半導廠商歷經長達一年多的庫存去化，景氣由谷底回升，近期「漲聲響起」！全球市占第二的類比晶片大廠ADI（亞德諾半導體）近日向大陸地區經銷商發出漲價通知信，強調2024年2月4日開始調高售價，漲幅估計在1～2成之間，且針對新舊款產品有不同調漲幅度，希望藉供應鏈低庫存契機，刺激客戶轉用新品。
7.台股創新高、出現13千金，五大壽險金控核心持股中即有不少千金股，手中未實現獲利可望大增。聯發科重返千金股，統計至9月底，五大壽險金控中有四家持有聯發科，持有市值共約482億元，若四大壽險金控第四季沒有大幅減碼，明年首季即有足夠的獲利本錢。
8.金管會宣布實支實付醫療險改革方向，即會以損失分攤落實損害填補原則，由於理賠金額可能下降，市場已開始醞釀現有保單搶購潮，業務員「一早LINE就回不完」，也有壽險公司進件爆量，已通知保經代通路核保速度會「較慢」。
9.年底房市強拉尾盤，據內政部最新統計顯示，11月全台買賣移轉棟數為3萬棟、年增21.9％，這也是繼2022年1月以來、睽違近二年，單月買賣移轉再次衝上3萬棟大關，隨著年底買氣如倒吃甘蔗、加上新屋交屋處於高峰期挹注，預期今年全年買賣移轉可望順利站上30萬棟、上看30.5萬棟。
10.家樂福旗下頂級超市Mia C’bon超市27日開幕，家樂福總經理王俊超指出，加入統一家族行列後，率先編列10億元改善員工薪資、福利與賣場，另一目標是：在最快時間內，讓家樂福量販超市開至500家，達到經濟規模。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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