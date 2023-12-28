【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收漲139.77點，為17,891.5點。

2.台股前一交易日成交金額量增為2947.54億元，5日均量為2750.24億元，10日均量為3179.45億元。

3.5日均線17677.69點，10日均線17657.92點，20日均線17528.11點。

4.5日RSI為83.53，10日RSI為75.79。

5.9日K值為81.74，9日D值為72.82。

6.20日乖離率為2.07。

7.元大投顧：加權指數改寫21個月來高點，11月以來大盤上漲超過1800點，意味著多數個股頻頻墊高位階，積極追價風險相應增加，此時不妨放慢腳步，靜待拉回布局買點。

8.凱基投顧：周三台股再創新高，技術面有利多頭，僅成交金額略顯不足，封關前亦能維繫短多，然而下周起1/2法人或將歸隊，屆時成交金額必須與價格匹配，否則台股或有拉回壓力。

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