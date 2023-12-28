【時報記者林資傑台北報導】福邦證(6026)27日召開法說會， 2023年前三季歸屬母公司稅後淨利4.6億元，較去年同期大幅轉盈、改寫同期次高，前11月個體自結每股盈餘1.33元。公司預期第四季將維持獲利，並對2024年展望樂觀，預期業績可望較今年成長，法人則看好今年每股盈餘上看1.5元。
福邦證受惠承銷、自營及其他業務同步成長，2023年前三季合併收益9.6億元、年增達近5.64倍，歸屬母公司稅後淨利4.6億元，較去年同期虧損2.54億元大幅轉盈，雙創同期次高，每股盈餘（EPS）1.2元。
福邦證董事長黃炳鈞表示，去年營運虧損主因全球股債市波動劇烈，部位管理表現不佳所致，今年在IPO、SPO、股代、創投等業務均明顯成長下，帶動業績大幅成長，其中，今年IPO送件達9件，對無金控背景、屬中型綜合券商規模的福邦證而言，已算是高度成長佳績。
福邦證總經理林瑛明指出，今年幾乎所有業務單位獲利均較去年成長，其中以承銷及自營2大部門表現最佳。而前11月個體自結收益10.41億元、年增達5.25倍，稅後淨利5.25億元、較去年同期虧損2.56億元大幅轉盈，每股盈餘1.33元。
展望後市，今年台股僅剩最後2個營業日，由於台股12月市況仍佳，福邦證預期無論大盤行情波動，今年4季均可維持獲利表現，全年獲利將較去年稅後虧損2.64億元、每股虧損0.73元大幅好轉，法人則看好每股盈餘有望上看1.5元。
展望2024年，林瑛明預期承銷業務仍可維持高檔，全年IPO送件數預估可達逾8件、SPO送件目標則可望逾10件、保守估計5家登錄興櫃，股務代理則可望每年新增12～15家。
林瑛明表示，明年承銷業務可能不像今年有如鴻華先進這樣的大咖公司，但將朝多元化發展，IPO送件案中將包括寵物業、長照業和電子業等。
對於台股明年展望，福邦證認為在基本面業績加持、國際資金流入及AI新應用題材帶動下，台股展望相對樂觀，預估指數區間約在16500～18800點間，配合承銷、股代、資產管理、財務、ECM等布局，對明年營運展望樂觀，業績可望較今年再成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：