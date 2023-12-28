【時報記者林資傑台北報導】福邦證(6026)27日召開法說會， 2023年前三季歸屬母公司稅後淨利4.6億元，較去年同期大幅轉盈、改寫同期次高，前11月個體自結每股盈餘1.33元。公司預期第四季將維持獲利，並對2024年展望樂觀，預期業績可望較今年成長，法人則看好今年每股盈餘上看1.5元。

福邦證受惠承銷、自營及其他業務同步成長，2023年前三季合併收益9.6億元、年增達近5.64倍，歸屬母公司稅後淨利4.6億元，較去年同期虧損2.54億元大幅轉盈，雙創同期次高，每股盈餘（EPS）1.2元。

福邦證董事長黃炳鈞表示，去年營運虧損主因全球股債市波動劇烈，部位管理表現不佳所致，今年在IPO、SPO、股代、創投等業務均明顯成長下，帶動業績大幅成長，其中，今年IPO送件達9件，對無金控背景、屬中型綜合券商規模的福邦證而言，已算是高度成長佳績。

福邦證總經理林瑛明指出，今年幾乎所有業務單位獲利均較去年成長，其中以承銷及自營2大部門表現最佳。而前11月個體自結收益10.41億元、年增達5.25倍，稅後淨利5.25億元、較去年同期虧損2.56億元大幅轉盈，每股盈餘1.33元。

展望後市，今年台股僅剩最後2個營業日，由於台股12月市況仍佳，福邦證預期無論大盤行情波動，今年4季均可維持獲利表現，全年獲利將較去年稅後虧損2.64億元、每股虧損0.73元大幅好轉，法人則看好每股盈餘有望上看1.5元。

展望2024年，林瑛明預期承銷業務仍可維持高檔，全年IPO送件數預估可達逾8件、SPO送件目標則可望逾10件、保守估計5家登錄興櫃，股務代理則可望每年新增12～15家。

林瑛明表示，明年承銷業務可能不像今年有如鴻華先進這樣的大咖公司，但將朝多元化發展，IPO送件案中將包括寵物業、長照業和電子業等。

對於台股明年展望，福邦證認為在基本面業績加持、國際資金流入及AI新應用題材帶動下，台股展望相對樂觀，預估指數區間約在16500～18800點間，配合承銷、股代、資產管理、財務、ECM等布局，對明年營運展望樂觀，業績可望較今年再成長。