【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為長榮航(2618)，賣超1萬3741張，仁寶(2324)、華航(2610)名列二、三名，分別賣超8170張及賣超6393張。第四及第五名為宏碁(2353)、中工(2515)，其他依序為至上(8112)、中鴻(2014)、緯創(3231)、華泰(2329)及建準(2421)。
●三大法人27日賣超前十名：
1.長榮航(2618)收31.10元，跌0.50元或1.58%，三大法人賣超1萬3741張。
2.仁寶(2324)收40.20元，漲1.15元或2.94%，三大法人賣超8170張。
3.華航(2610)收21.70元，跌0.20元或0.91%，三大法人賣超6393張。
4.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，三大法人賣超6326張。
5.中工(2515)收13.35元，漲0.05元或0.38%，三大法人賣超5627張。
6.至上(8112)收60.30元，漲0.60元或1.01%，三大法人賣超4436張。
7.中鴻(2014)收26.20元，跌0.50元或1.87%，三大法人賣超3571張。
8.緯創(3231)收96.70元，跌0.30元或0.31%，三大法人賣超2957張。
9.華泰(2329)收54.70元，跌0.90元或1.62%，三大法人賣超2764張。
10.建準(2421)收108.00元，漲2.00元或1.89%，三大法人賣超2688張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.長榮航(2618)三大法人累計買超1萬1697張，其中外資買超7039張、投信買超4861張、自營商賣超202張；融資減5605張、融券增55張，券資比2.36%。
2.仁寶(2324)三大法人累計賣超1萬7708張，其中外資賣超2萬7327張、投信賣超2153張、自營商買超1萬1772張；融資增2萬4908張、融券增1428張，券資比9.79%。
3.華航(2610)三大法人累計買超6366張，其中外資買超5975張、投信買超122張、自營商買超269張；融資增5013張、融券增510張，券資比2.28%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：