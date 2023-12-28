【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為長榮航(2618)，賣超1萬3741張，仁寶(2324)、華航(2610)名列二、三名，分別賣超8170張及賣超6393張。第四及第五名為宏碁(2353)、中工(2515)，其他依序為至上(8112)、中鴻(2014)、緯創(3231)、華泰(2329)及建準(2421)。

●三大法人27日賣超前十名：

1.長榮航(2618)收31.10元，跌0.50元或1.58%，三大法人賣超1萬3741張。

2.仁寶(2324)收40.20元，漲1.15元或2.94%，三大法人賣超8170張。

3.華航(2610)收21.70元，跌0.20元或0.91%，三大法人賣超6393張。

4.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，三大法人賣超6326張。

5.中工(2515)收13.35元，漲0.05元或0.38%，三大法人賣超5627張。

6.至上(8112)收60.30元，漲0.60元或1.01%，三大法人賣超4436張。

7.中鴻(2014)收26.20元，跌0.50元或1.87%，三大法人賣超3571張。

8.緯創(3231)收96.70元，跌0.30元或0.31%，三大法人賣超2957張。

9.華泰(2329)收54.70元，跌0.90元或1.62%，三大法人賣超2764張。

10.建準(2421)收108.00元，漲2.00元或1.89%，三大法人賣超2688張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.長榮航(2618)三大法人累計買超1萬1697張，其中外資買超7039張、投信買超4861張、自營商賣超202張；融資減5605張、融券增55張，券資比2.36%。

2.仁寶(2324)三大法人累計賣超1萬7708張，其中外資賣超2萬7327張、投信賣超2153張、自營商買超1萬1772張；融資增2萬4908張、融券增1428張，券資比9.79%。

3.華航(2610)三大法人累計買超6366張，其中外資買超5975張、投信買超122張、自營商買超269張；融資增5013張、融券增510張，券資比2.28%。(編輯：財經內容中心)

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