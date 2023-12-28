【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、3檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超10萬5847張，華邦電(2344)、台積電(2330)名列二、三名，分別買超3萬3271張及買超1萬9715張。第四及第五名為新光金(2888)、群創(3481)，其他依序為晶豪科(3006)、陽明(2609)、玉山金(2884)、英業達(2356)及元大金(2885)。
●三大法人27日買超前十名：
1.聯電(2303)收53.50元，漲2.70元或5.32%，三大法人買超10萬5847張。
2.華邦電(2344)收29.75元，漲0.80元或2.76%，三大法人買超3萬3271張。
3.台積電(2330)收592.00元，漲6.00元或1.02%，三大法人買超1萬9715張。
4.新光金(2888)收8.87元，漲0.10元或1.14%，三大法人買超1萬6867張。
5.群創(3481)收14.30元，漲0.05元或0.35%，三大法人買超1萬3994張。
6.晶豪科(3006)收106.50元，漲7.50元或7.58%，三大法人買超1萬1070張。
7.陽明(2609)收52.60元，漲0.60元或1.15%，三大法人買超1萬67張。
8.玉山金(2884)收25.70元，漲0.20元或0.78%，三大法人買超1萬5張。
9.英業達(2356)收51.90元，漲0.60元或1.17%，三大法人買超9003張。
10.元大金(2885)收27.15元，漲0.30元或1.12%，三大法人買超8452張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬3329張，其中外資買超8萬9705張、投信買超3萬5451張、自營商買超8173張；融資增8827張、融券增55張，券資比6.88%。
2.華邦電(2344)三大法人累計買超3萬7552張，其中外資買超3萬7791張、投信賣超3474張、自營商買超3235張；融資增2520張、融券增708張，券資比5.19%。
3.台積電(2330)三大法人累計買超3萬2966張，其中外資買超3萬6723張、投信賣超1395張、自營商賣超2361張；融資增497張、融券增76張，券資比1.27%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：