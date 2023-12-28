【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、3檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超10萬5847張，華邦電(2344)、台積電(2330)名列二、三名，分別買超3萬3271張及買超1萬9715張。第四及第五名為新光金(2888)、群創(3481)，其他依序為晶豪科(3006)、陽明(2609)、玉山金(2884)、英業達(2356)及元大金(2885)。

●三大法人27日買超前十名：

1.聯電(2303)收53.50元，漲2.70元或5.32%，三大法人買超10萬5847張。

2.華邦電(2344)收29.75元，漲0.80元或2.76%，三大法人買超3萬3271張。

3.台積電(2330)收592.00元，漲6.00元或1.02%，三大法人買超1萬9715張。

4.新光金(2888)收8.87元，漲0.10元或1.14%，三大法人買超1萬6867張。

5.群創(3481)收14.30元，漲0.05元或0.35%，三大法人買超1萬3994張。

6.晶豪科(3006)收106.50元，漲7.50元或7.58%，三大法人買超1萬1070張。

7.陽明(2609)收52.60元，漲0.60元或1.15%，三大法人買超1萬67張。

8.玉山金(2884)收25.70元，漲0.20元或0.78%，三大法人買超1萬5張。

9.英業達(2356)收51.90元，漲0.60元或1.17%，三大法人買超9003張。

10.元大金(2885)收27.15元，漲0.30元或1.12%，三大法人買超8452張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬3329張，其中外資買超8萬9705張、投信買超3萬5451張、自營商買超8173張；融資增8827張、融券增55張，券資比6.88%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超3萬7552張，其中外資買超3萬7791張、投信賣超3474張、自營商買超3235張；融資增2520張、融券增708張，券資比5.19%。

3.台積電(2330)三大法人累計買超3萬2966張，其中外資買超3萬6723張、投信賣超1395張、自營商賣超2361張；融資增497張、融券增76張，券資比1.27%。(編輯：財經內容中心)

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