【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，4檔百元股、4檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，榜首為永豐金(2890)，賣超3837張，精成科(6191)、中鴻(2014)名列二、三名，分別賣超2600張及賣超2363張。第四及第五名為廣達(2382)、至上(8112)，其他依序為瀚宇博(5469)、聯陽(3014)、矽創(8016)、緯創(3231)及智易(3596)。

●投信27日賣超前十名：

1.永豐金(2890)收19.80元，漲0.40元或2.06%，投信賣超3837張。

2.精成科(6191)收64.30元，股價持平，投信賣超2600張。

3.中鴻(2014)收26.20元，跌0.50元或1.87%，投信賣超2363張。

4.廣達(2382)收215.50元，跌0.50元或0.23%，投信賣超2013張。

5.至上(8112)收60.30元，漲0.60元或1.01%，投信賣超1804張。

6.瀚宇博(5469)收54.20元，股價持平，投信賣超1700張。

7.聯陽(3014)收151.50元，漲2.50元或1.68%，投信賣超1197張。

8.矽創(8016)收280.00元，漲3.50元或1.27%，投信賣超949張。

9.緯創(3231)收96.70元，跌0.30元或0.31%，投信賣超909張。

10.智易(3596)收171.00元，漲0.50元或0.29%，投信賣超899張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.永豐金(2890)三大法人累計買超383張，其中外資買超3萬4774張、投信賣超3萬1959張、自營商賣超2432張；融資減126張、融券減2張，券資比15.53%。

2.精成科(6191)三大法人累計賣超7969張，其中外資買超3124張、投信賣超1萬1369張、自營商買超274張；融資增221張、融券減68張，券資比1.97%。

3.中鴻(2014)三大法人累計賣超6640張，其中外資賣超1079張、投信賣超6594張、自營商買超1032張；融資減4011張、融券減1745張，券資比6.72%。(編輯：財經內容中心)

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