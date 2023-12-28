【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。

投信買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，6檔中價位股、4檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超4899張，中信金(2891)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超4162張及買超4113張。第四及第五名為南亞科(2408)、旺宏(2337)，其他依序為大聯大(3702)、統一(1216)、佳世達(2352)、華邦電(2344)及和碩(4938)。

●投信27日買超前十名：

1.聯電(2303)收53.50元，漲2.70元或5.32%，投信買超4899張。

2.中信金(2891)收28.10元，漲0.10元或0.36%，投信買超4162張。

3.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，投信買超4113張。

4.南亞科(2408)收79.70元，漲1.70元或2.18%，投信買超2931張。

5.旺宏(2337)收31.95元，漲1.05元或3.40%，投信買超2893張。

6.大聯大(3702)收85.00元，漲0.90元或1.07%，投信買超2792張。

7.統一(1216)收73.90元，漲0.40元或0.54%，投信買超1831張。

8.佳世達(2352)收45.60元，漲0.50元或1.11%，投信買超1646張。

9.華邦電(2344)收29.75元，漲0.80元或2.76%，投信買超1478張。

10.和碩(4938)收89.50元，漲1.50元或1.70%，投信買超1375張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬3329張，其中外資買超8萬9705張、投信買超3萬5451張、自營商買超8173張；融資增8827張、融券增55張，券資比6.88%。

2.中信金(2891)三大法人累計買超3萬3380張，其中外資買超2850張、投信買超3萬7066張、自營商賣超6535張；融資增508張、融券減15張，券資比3.55%。

3.宏碁(2353)三大法人累計買超1萬8445張，其中外資買超520張、投信買超1萬6874張、自營商買超1050張；融資增1萬5421張、融券增7263張，券資比25.15%。(編輯：財經內容中心)

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