【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。
投信買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，6檔中價位股、4檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超4899張，中信金(2891)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超4162張及買超4113張。第四及第五名為南亞科(2408)、旺宏(2337)，其他依序為大聯大(3702)、統一(1216)、佳世達(2352)、華邦電(2344)及和碩(4938)。
●投信27日買超前十名：
1.聯電(2303)收53.50元，漲2.70元或5.32%，投信買超4899張。
2.中信金(2891)收28.10元，漲0.10元或0.36%，投信買超4162張。
3.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，投信買超4113張。
4.南亞科(2408)收79.70元，漲1.70元或2.18%，投信買超2931張。
5.旺宏(2337)收31.95元，漲1.05元或3.40%，投信買超2893張。
6.大聯大(3702)收85.00元，漲0.90元或1.07%，投信買超2792張。
7.統一(1216)收73.90元，漲0.40元或0.54%，投信買超1831張。
8.佳世達(2352)收45.60元，漲0.50元或1.11%，投信買超1646張。
9.華邦電(2344)收29.75元，漲0.80元或2.76%，投信買超1478張。
10.和碩(4938)收89.50元，漲1.50元或1.70%，投信買超1375張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬3329張，其中外資買超8萬9705張、投信買超3萬5451張、自營商買超8173張；融資增8827張、融券增55張，券資比6.88%。
2.中信金(2891)三大法人累計買超3萬3380張，其中外資買超2850張、投信買超3萬7066張、自營商賣超6535張；融資增508張、融券減15張，券資比3.55%。
3.宏碁(2353)三大法人累計買超1萬8445張，其中外資買超520張、投信買超1萬6874張、自營商買超1050張；融資增1萬5421張、融券增7263張，券資比25.15%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：