【時報-台北電】台股27日加權指數收17891.50點，漲139.77點或0.79%，總成交值2999.24億元。三大法人買超345.03億元，其中外資買超367.88億元，投信、自營商分別買超12.84億元及賣超35.68億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為仁寶(2324)，賣超1萬3251張，長榮航(2618)、宏碁(2353)名列二、三名，分別賣超1萬2803張及賣超9436張。第四及第五名為華航(2610)、中工(2515)，其他依序為建準(2421)、至上(8112)、華泰(2329)、威盛(2388)及工信(5521)。
●外資27日賣超前十名：
1.仁寶(2324)收40.20元，漲1.15元或2.94%，外資賣超1萬3251張。
2.長榮航(2618)收31.10元，跌0.50元或1.58%，外資賣超1萬2803張。
3.宏碁(2353)收54.20元，漲3.60元或7.11%，外資賣超9436張。
4.華航(2610)收21.70元，跌0.20元或0.91%，外資賣超5652張。
5.中工(2515)收13.35元，漲0.05元或0.38%，外資賣超5500張。
6.建準(2421)收108.00元，漲2.00元或1.89%，外資賣超3016張。
7.至上(8112)收60.30元，漲0.60元或1.01%，外資賣超2747張。
8.華泰(2329)收54.70元，跌0.90元或1.62%，外資賣超2639張。
9.威盛(2388)收153.00元，跌4.00元或2.55%，外資賣超2488張。
10.工信(5521)收13.55元，跌0.35元或2.52%，外資賣超2270張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.仁寶(2324)三大法人累計賣超1萬7708張，其中外資賣超2萬7327張、投信賣超2153張、自營商買超1萬1772張；融資增2萬4908張、融券增1428張，券資比9.79%。
2.長榮航(2618)三大法人累計買超1萬1697張，其中外資買超7039張、投信買超4861張、自營商賣超202張；融資減5605張、融券增55張，券資比2.36%。
3.宏碁(2353)三大法人累計買超1萬8445張，其中外資買超520張、投信買超1萬6874張、自營商買超1050張；融資增1萬5421張、融券增7263張，券資比25.15%。(編輯：財經內容中心)
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