【時報記者王逸芯台北報導】台揚(2314)今年營運低迷，展望後市，台揚設下開放網路及低軌衛星設備兩大目標。目前開放網路架構產業趨勢逐漸成氣候，台揚在全球也有多家合作合作；至於低軌衛星部分，台揚看好隨著SpaceX、OneWeb等持續發射衛星，未來台揚可望成為低軌衛星主導業者。
台揚累計前三季營收29.13億元，年減10%，毛利率14%，稅後淨損3.85億元，較2022年的3.65億元，虧損擴大，每股稅後淨損1.62元。台揚今年以來營運衰退主因為衛星電視受到OTT TV的競爭，過去台揚衛星電視主攻美國及亞洲市場，受影響不少，同時持續降低庫存。
展望未來，執行長暨總經理吳永欽表示，台揚設下兩大目標，即開放網路及低軌衛星設備。5G開放網路產業趨勢已經逐漸成形，過去核心網路透過BBU加上RRH組成網路架構，進入開放網路，從核心網路連結CU集中單元、DU分散單元、RU射頻單元，近年受惠政府及電信業及供應商積極支持，2022年全球開放網路已經擁有265個積極供應商。
吳永欽進一步表示，目前台揚開放網路產品已經攜手6個DU廠商合作，與25家歐、美、亞洲重要電信合作夥伴進行系統對接，其中包含公網與專網的合作。
吳永欽指出，全球重要電信業者也已經開始接受開放網路的架構。根據研究機構預估，2028年開放網路市場規模約290億美元，而台揚投入的開放網路硬體供應市場，2028年市場規模約為88億美元。
低軌衛星部分，吳永欽表示，低軌衛星有高速及低延遲的特性與5G合作互補最適合，目前衛星市場每年33%成長，2028年整體產值達170億元，隨著低軌衛星國際營運商SpaceX及OneWeb等持續發射衛星，未來低軌衛星將成為市場主導業者。
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