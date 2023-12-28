【時報記者林資傑台北報導】台灣光罩(2338)27日應邀召開法說，受客戶拉貨趨緩影響，公司預期2023年第四季合併收估略降至18～19億元，折舊增加使毛利率降至23～24％、營益率降至9～10％的今年低點。不過，隨著產業市況復甦、高單價光罩產能開出，對2024年營運恢復成長樂觀看待。

台灣光罩2023年前三季合併營收53.18億元、年減7.83％，營業利益5.34億元、年減43.55％，仍雙創同期次高。配合業外虧損幅度收斂達76.41％，歸屬母公司稅後淨利2.22億元，年增達9.24倍，創同期第三高，每股盈餘1.07元。

台灣光罩總經理陳立惇表示，今年市場充滿變數，使台灣光罩營運面臨挑戰，所幸無論是光罩本業或集團子公司反應均快，因此繳出一張還不錯的成績單。其中，光罩本業仍維持成長、改寫新高，部分子公司營運則受市況影響，但也有部分子公司繳出亮眼成績單。

展望第四季，台灣光罩預估營收將降至18～19億元，毛利率降至23～24％、營益率降至9～10％。財務長暨發言人楊貽婷表示，主因12月適逢客戶年底拉貨趨緩，且新設備到位後尚未顯著貢獻營收，但折舊攤提增加約影響2個百分點所致。

不過，陳立惇表示，雖然市場光罩需求不如2022年熱絡，但台灣光罩目前稼動率維持穩定表現，資本支出投資亦在今年逐步到位。由於市況較差，反較先前容易取得機台設備，並順利驗收完成，未來產能將陸續開出，且會應用在較高單價的光罩。

展望2024年，陳立惇對台灣光罩營運展望較樂觀，主要由於產業景氣修正已位處U行低谷非常久，預期明年第二、三季市場應會恢復較理想狀態，台灣光罩今年也順應趨勢與客戶進行相關計畫布局，包括12吋55奈米以上光罩已投產、40奈米光罩正在驗證中。

陳立惇指出， SEMI預估今年全球半導體產業營收衰退10.9％，其中光罩營收衰退3％，但明年可望分別反彈16.8％及4％，主要受惠智慧手機及PC恢復成長。而台灣光罩受惠高單價光罩產能開出，出貨量及平均售價同步看升，配合子公司營運好轉，對明年展望樂觀。